شكرا لقرائتكم تعليم المخواة يعلن أسماء المرشحين على وظائف الحراسات الأمنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت إدارة تعليم المخواة ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية عن أسماء المرشحين على وظائف الحراسات الأمنية بشركة شبلا للحراسات الأمنية ليكون موعد التدقيق والمقابلات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 1440/03/19هـ و1440/03/20هـ، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه. وأوضحت إدارة تعليم المخواة أنه يمكن الاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). موعد التدقيق والمقابلات: – يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق 1440/03/19هـ و 1440/03/20هـ. ولمزيد من التفاصيل يمكن الدخول عبر الرابط التالي ( 🔴 | إدارة #تعليم_المخواة ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية تعلن أسماء المرشحين على وظائف الحراسات الأمنية بشركة شبلا للحراسات الأمنية ليكون موعد التدقيق والمقابلات يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين الموافق (١٩-٢٠/ ٣ / ١٤٤٠) pic.twitter.com/F3ZOUnUcHp — إدارة تعليم المخواة (@mak_edu) November 26, 2018 ).

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