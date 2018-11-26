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شكرا لقرائتكم وظائف نسائية في التدريب التقني.. هنا التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حاجتها لشغل وظائف إدارية وتقنية للنساء في مدينة الرياض.
وقالت المؤسسة: إن الوظائف مخصصة للمواطنات السعوديات من حملة الدبلوم والبكالوريوس بمسمى مساعد مبرمج، ومحاسب، ومساعد إداري.
وبحسب التفاصيل فإنه سيبدأ التقديم اعتباراً من يوم الثلاثاء 1440/3/19هـ وحتى نهاية يوم السبت 1440/3/23هـ، عبر موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت.
وبعد الانتهاء من التسجيل على الموقع سوف يظهر للمتقدمة رقم الطلب آلياً وعليها طباعته والاحتفاظ به وإرفاقه مع أوراقها الرسمية عند المقابلة.
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