شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في فنادق هيلتون بالرياض والظهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من الرياض، والظهران.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية:

. مدير المنتجع الصحي (الرياض).

. مسؤول خدمة الضيوف (الرياض).

. مدير مطعم (الظهران).

. طاهي أطباق (الظهران).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م.

وأشارت إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط (هنا)

موسكو تعلن الحرب على الشاورما



فيديو وصور.. أمطار الرياض تتواصل الآن



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.