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شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض- عبر موقعه الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في العاصمة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. موظف استقبال.
. استشاري أمراض معدية.
. استشاري جراحة الأوعية الدموية.
وأشار المستشفى إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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