شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لذوي الخبرة والخريجين في شركة سيمينس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة والخريجين الجدد، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف إدارة الموارد البشرية (الخبر): درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية، أو أي مجال ذي الصلة.

. خريجي تكنولوجيا المعلومات (للسعوديين/ الخبر): درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات: (نظم إدارة المعلومات، هندسة البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات).

. مراقب المستندات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. مساعد مدير الاستشارات المالية التجارية (للسعوديين/ الرياض): درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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