شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة للسعوديين والمقيمين في البنك الإسلامي للتنمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. خبير أول التمويل الإسلامي- المراجعة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الشريعة، الشريعة الإسلامية، المصرفية الإسلامية، والمالية)، ويفضل درجة الماجستير.

. رئيس الشعبة- الموارد البشرية: درجة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية).

. خبير أول التمويل الإسلامي- التدقيق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الشريعة، الشريعة الإسلامية، المصرفية الإسلامية، والمالية)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 15 ديسمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

موسكو تعلن الحرب على الشاورما



فيديو وصور.. أمطار الرياض تتواصل الآن



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.