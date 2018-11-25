شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة لحمَلة الدبلوم في التصنيع الوطنية بالجبيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم فأعلى، بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. فني ميكانيكي: شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الميكانيكية.

. مشرف- إصلاح: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

. فني ميكانيكي- معدات: شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الهندسة الميكانيكية.

وأفادت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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