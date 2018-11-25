شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وصحية شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض -عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأشارت المدينة الطبية إلى أنّ الوظائف المتاحة على اسم:

. أخصائي توظيف: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

. أخصائي التثقيف الصحي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التثقيف الصحي، أو تعزيز الصحة).

. أخصائي العلاج الوظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج المهني.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 ديسمبر 2018م.

وأوضحت المدينة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا)

عبر جدارة .. 2171 وظيفة صحية للسعوديين فقط



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