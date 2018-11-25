- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم ساماكو للسيارات تعلن توفر وظائف للجنسين بعدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت شركة ساماكو للسيارات (الوكيل الرسمي لسيارات أودي وبنتلي وبورشه وفولكس واجن ولامبرغيني في المملكة العربية السعودية) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في عدة مدن، بمسمى (مسؤولة التسويق التنفيذي، ووظف دعم فني، وبائع قطع غيار، ومستشار مبيعات)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- مسؤولة التسويق التنفيذي (Marketing Executive) (الخبر، والرياض).
2- موظف دعم فني (Technical Support) (الرياض).
3- بائع قطع غيار (Parts Salesman) (الخبر، والرياض، وجدة).
4- مستشار مبيعات (Sales Consultant) (المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة).
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن ساماكو للسيارات تعلن توفر وظائف للجنسين بعدة مدن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .