شكرا لقرائتكم ساماكو للسيارات تعلن توفر وظائف للجنسين بعدة مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت شركة ساماكو للسيارات (الوكيل الرسمي لسيارات أودي وبنتلي وبورشه وفولكس واجن ولامبرغيني في المملكة العربية السعودية) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء، للعمل في عدة مدن، بمسمى (مسؤولة التسويق التنفيذي، ووظف دعم فني، وبائع قطع غيار، ومستشار مبيعات)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مسؤولة التسويق التنفيذي (Marketing Executive) (الخبر، والرياض).

2- موظف دعم فني (Technical Support) (الرياض).

3- بائع قطع غيار (Parts Salesman) (الخبر، والرياض، وجدة).

4- مستشار مبيعات (Sales Consultant) (المنطقة الشرقية، والرياض، وجدة).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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