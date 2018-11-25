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شكرا لقرائتكم بشروط.. موبايلي تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية شاغرة لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بالمسميات التالية (مهني شريك أعمال الاتصالات Communication Business Partner Professional)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مهني شريك أعمال الاتصالات (Communication Business Partner Professional).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصحافة أو سائل الإعلام أو الاتصالات أو الأدب الإنجليزي.
3- إجادة تامة للغة العربية والإنجليزية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً اليوم الأحد بتاريخ 2018/11/25م وينتهي بتاريخ 2018/12/05م.
طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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