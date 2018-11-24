شكرا لقرائتكم 15 وظيفة شاغرة في جنرال إلكتريك بالرياض والشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كل من: “الرياض، والدمام، والظهران، والأحساء”. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مشرف حقل- الأنابيب الملفوفة. . رئيس الوثائق الفنية. . قائد المجموعة. . محلل سجلات. . قائد مركز الخدمة. . رئيس جودة الفواتير. . مدير المشروع الفني. . مدير ارتباط نجاح العميل. . مهندس الحلول الرقمية. . أخصائي إدارة الموردين. . مدير الشبكة الوطنية والمشروعات والعمليات. . أخصائي إدارة المشاريع. . فني صيانة. . مدير الدعم الفني. . مدير الخدمات المالية. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 نوفمبر 2018م. ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا). ولي العهد أبرز المرشحين لشخصية العام في استفتاء تايم 2018.. هنا رابط التصويت



صورة تجمع 7 من أحفاد الملك عبدالعزيز



مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن 15 وظيفة شاغرة في جنرال إلكتريك بالرياض والشرقية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .