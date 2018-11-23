شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة التركي القابضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، والخبر، ومدن أخرى”. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: . مساعد إداري (للسعوديين). . ميكانيكي معدات ثقيلة. . فني تبريد. . ممثل إدارة الجودة. . فني خرسانة. وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 22 فبراير 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنا). الإسكان توضح تأثير التعثر المالي وإيقاف الخدمات على استحقاق متابعات الخليج 365



طقس الخميس .. أمطار رعدية ورياح على 13 منطقة



مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إدارية وفنية شاغرة في مجموعة التركي القابضة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .