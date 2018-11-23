شكرا لقرائتكم غرفة الرياض تطرح 361 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت غرفة الرياض توفر 361 وظيفة شاغرة للرجال وللنساء، لحملة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، للعمل لدى 13 شركة بالقطاع الخاص في مدينة الرياض، وهي:

. شركة أمنكو.

. شركة مجموعة زيد الحسين.

. شركة ديبا العربية السعودية.

. فندق حياة ريجنسي الرياض العليا.

. موسسة ركن سانية.

. شركة مجموعة المرشد القابضة.

. مستشفي المشاري.

. مستشفي الدكتور عبدالرحمن المشاري.

. شركة أسواق التميمي.

. مؤسسة كايس التجارية.

. شركة الغالية التجارية.

. شركة بطل ديزاين السعودية.

. شركة الخطوط الجوية العربية- صالة الفرسان.

وأبرزت الغرفة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– حارس أمن.

– إداري.

– مراسل.

– مدخل بيانات.

– مهندس معماري.

– فني نجارة.

– فني دهات.

– فني حدادة.

– فني أمن وسلامة.

– عامل.

– كاشير.

– مقدم خدمة.

– أخصائي علاقات عامة وشبكات تواصل اجتماعية.

– مدير إدارة المعلومات الصحية.

– مشرف إدارة المعلومات الصحية.

– موظف ترميز طبي.

– فني/ أخصائي تخدير.

– فني أجهزة طبية.

– أخصائي مبيعات تقنية المعلومات والاتصالات.

– مهندس بيئي.

– موظف دعم فني.

– محصل ديون.

– أخصائي مبيعات.

– موظفة خدمة عملاء- مركز الاتصال.

– سيدة أمن خاص.

– موظفة مكاتب أمامية- خدمة عملاء.

– سكرتيرة تنفيذية.

– مساعدة طاه.

– بائعة.

– كاشيرة.

– مصممة جرافيكس.

– موظفة خدمة عملاء.

– محاسبة زبائن.

– مصففة خضار.

– منسقة ورود.

– موظفة قسم الأجبان.

– أخصائية أشعة موجات فوق صوتية.

– ممرضة.

وأوضحت الغرفة أنَّ مواعيد المقابلات ستعقد بمفر الغرفة بدءًا من يوم الأحد الموافق 25 نوفمبر 2018م، وتستمر لمدة 5 أيام.

وللتقديم والاطلاع على تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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