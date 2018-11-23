شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في مجموعة عصام قباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في محافظة جدة.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي تسويق.

– محلل تسويق.

– محلل فرع.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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