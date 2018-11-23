- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية شاغرة في مجموعة عصام قباني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت مجموعة شركات عصام خيري قباني- المتخصصة بمجالات التجارة والتصنيع والتعاقد- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات والمعارض التابعة للمجموعة في محافظة جدة.
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي تسويق.
– محلل تسويق.
– محلل فرع.
وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 نوفمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 فبراير 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
- الإسكان توضح تأثير التعثر المالي وإيقاف الخدمات على استحقاق متابعات الخليج 365
-
- طقس الخميس .. أمطار رعدية ورياح على 13 منطقة
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف إدارية شاغرة في مجموعة عصام قباني على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .