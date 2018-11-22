شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية بجدة والرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيس في محافظة جدة، وفرعه في مدينة الرياض.

وأبرز البنك أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول إدارة المخاطر- الائتمان (جدة).

. مدير- تطوير الأعمال (جدة).

. أخصائي النزاهة (جدة).

. مدير- إدارة الخدمات الاستشارية (جدة).

. مدير البلدان- المكتب التمثيلي (الرياض).

وأوضح البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، حتى تاريخ 22 ديسمبر 2018م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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