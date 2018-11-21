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شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن احتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من الرجال والنساء، لشغل وظائف أكاديمية “معيد”، واحتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من النساء لشغل وظائف “محاضر” .
وسيكون التقديم إلكترونياً على موقع الجامعة ابتداء من يوم غدٍ حتى يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018م .
ودعت الجامعة الراغبين في شغل تلك الوظائف الى الاطلاع على تفاصيل وشروط وآليات التقديم من خلال زيارة موقع الجامعة الالكتروني (هنا) .
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