شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الإمام عبدالرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن احتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من الرجال والنساء، لشغل وظائف أكاديمية “معيد”، واحتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من النساء لشغل وظائف “محاضر” .

وسيكون التقديم إلكترونياً على موقع الجامعة ابتداء من يوم غدٍ حتى يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018م .

ودعت الجامعة الراغبين في شغل تلك الوظائف الى الاطلاع على تفاصيل وشروط وآليات التقديم من خلال زيارة موقع الجامعة الالكتروني (هنا) .

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