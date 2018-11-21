شكرا لقرائتكم وظائف أكاديمية للجنسين في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن احتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من الرجال والنساء، لشغل وظائف أكاديمية “معيد”، واحتياجها لكوادر وطنية مؤهلة من النساء لشغل وظائف “محاضر”.

وسيكون التقديم إلكترونياً على موقع الجامعة ابتداء من يوم غدٍ حتى يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ الموافق 29 نوفمبر 2018م.

ودعت الجامعة الراغبين في شغل تلك الوظائف الى الاطلاع على تفاصيل وشروط وآليات التقديم من خلال زيارة موقع الجامعة الالكتروني هنا.

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