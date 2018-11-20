شكرا لقرائتكم وظائف صحية شاغرة للجنسين في جامعة الملك خالد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن توفر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء على نظام الخدمة المدنية والخاصة بالممارسين المشمولين باللائحة الصحية، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. طبيب استشاري عناية مركزة.

. طبيب استشاري طب طوارئ.

. أخصائية تمريض.

. أخصائية صحة عامة.

. أخصائي إدارة مستشفيات – إدارة خدمات صحية.

وبينت المدينة أن الشروط المطلوبة هي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– إرفاق صورة الهوية الوطنية.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة موظفاً حكومياً ما لم يكن حاصلاً على مؤهل علمي أعلى ومتقدماً لوظيفة أعلى من الوظيفة التي يشغلها.

– إرفاق شهادة اجتياز فترة الامتياز للكليات والتخصصات التي تشترط شهادة الامتياز قبل السماح بالممارسة.

– إرفاق تصنيف الهيئة بنفس التخصص وبطاقة تسجيل مهنية سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أن يتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة pdf.

– لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد المتقدم.

– ألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي.

– لا يجوز للعسكريين التقديم على الوظائف ممن هم على رأس العمل حسب النظام.

– إرفاق شهادات الخبرة والدورات التي لا تقل مدتها عن ستة أشهر والتي تكون في مجال تخصص الوظيفة المتقدم عليها أن وجدت، مع مصادقة شهادات الخبرة.

– إرفاق صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي.

– إرفاق ترجمة للعربية لأي شهادة بغير اللغة العربية من مكتب معتمد.

– في حالة الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات.

وأوضحت المدينة الطبية أن التقديم إلكترونياً سيكون عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، وسيتم استقبال الطلبات لمدة خمسة أيام ابتداءً من يوم الثلاثاء 1440/3/12هـ (2018/11/20م).

وللتقديم ومعرفة تفاصيل المؤهلات المطلوبة، اضغط (هنا).

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