شكرا لقرائتكم وظائف للرجال بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال، للعمل بفرع الجامعة بمنطقة الأحساء، بالمسميات التالية (مشغل غرفة إنذار الحريق، وفني نظام إنذار الحريق، وفني طفاية حريق، ومراقب إطفاء)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مشغل غرفة إنذار الحريق (FIRE ALARM ROOM OPERATOR).

2- فني نظام إنذار الحريق (Training Officer Fire Protection).

3- فني طفاية حريق (FIRE EXTINGUISHER TECHNICIAN).

4- مراقب إطفاء (FIRE INSPECTOR).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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