شكرا لقرائتكم وظائف بشركة مصفاة أرامكو.. هنا رابط التقديم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية شل (ساسرف) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة من حملة شهادة البكالوريوس، بمسمى (مهندس رقمنة، ومهندس تخطيط، ومهندس عمليات أول، ومراقب عمليات، ومشرف مناوب إطفاء)، وذلك للعمل بمقر الشركة بالجبيل. الوظائف: 1- مهندس رقمنة (Digitalization Engineer).

2- مهندس تخطيط (Planning Engineer).

3- مهندس عمليات أول (Senior Engineer, Process).

4- مراقب عمليات (Operation Superintendent).

5- مشرف مناوب إطفاء (Fire Shift Supervisor). طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). ترامب: قضية خاشقجي أخذت أكبر من حجمها



مع خطاب الملك.. ارتفاع الريال اليمني وانكسار ميليشيا الحوثي



مختارات

شاركنا بتعليقك هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف بشركة مصفاة أرامكو.. هنا رابط التقديم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .