شكرا لقرائتكم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض يعلن توفر وظيفة مؤذن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض توفر وظيفة شاغرة بمسمى (مؤذن) بمسجد الناصرية بحي الشرفية بمدينة الرياض، وعلى من يجد في نفسه الكفاءة التقدم لإدارة العامة للمساجد بالفرع خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، علماً أنه لا يوجد سكن تابع للمسجد، ومقدار المكافأة (1395 ريال)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق إقامة حد شرعي عليه في قضية مخلة بالشرف.

3- ألا يقل عمره عن 18 عاماً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه.

طريقة التقديم:

– على من يجد في نفسه الكفاءة التقدم لإدارة العامة للمساجد بالفرع.

ترامب: قضية خاشقجي أخذت أكبر من حجمها



مع خطاب الملك.. ارتفاع الريال اليمني وانكسار ميليشيا الحوثي



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.