وظائف إدارية وتعليمية شاغرة لدى بي إيه سيستمز في 4 مدن

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جدة - خالد شويل - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والتعليمية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من “الرياض، والدمام، والظهران، والطائف”. وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني صيانة الخروج PC21 . . مشرف ميكانيكي. . مدرب محاكاة- الطيار. . قائد فريق STANEVAL . . مسؤول تنظيم عمليات امتحانات التدريب التقني. . مدرب القتال الإلكتروني. . مدرب حركة المرور الجوي. . فنيين صيانة الطائرات. . مدربين فنيين في المعهد الفني للدراسات البحرية. وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 أكتوبر 2018م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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