شكرا لقرائتكم بشروط.. وظائف أكاديمية للمواطنين بجامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة الملك سعود، اليوم الأحد، عن توفر مجموعة من الوظائف الأكاديمية على برتبة (معيد) للرجال والنساء بتخصصات مختلفة في عدد من الكليات والأقسام.

وطالبت الجامعة من يرغب في شغل تلك المراتب من السعوديين أن يتقدم عن طريق نظام ترشيح وتعيين معيد أو محاضر عبر الرابط: (هنا).

وقالت جامعة الملك سعود إن التقديم سيبدأ يوم الأحد 1440/2/5هـ، الموافق 2018/10/14م، حتى نهاية دوام يوم الخميس 1440/2/23هـ الموافق 2018/11/1م.

وأشارت جامعة الملك سعود، إلى أن شروط التقديم تتمثل فيما يلي “أن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها، وأن يكون تقديره العام في مرحلة لبكالوريوس جيد جدًّا على الأقل، وألا يزيد عمر المتقدم أو المتقدمة على وظيفة معيد عن (30) عامًا”.



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