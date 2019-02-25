اليابان | أهم أحداث شهر يناير 2019

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رجل يقود سيارته ليصدم المشاة بشكل عشوائي في شارع تاكيشيتا-دوري الشهير بمنطقة هاراجوكو في وسط طوكيو، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص. وقد اعتقلته شرطة العاصمة بتهمة الشروع في القتل.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يقول إن اسم العصر الجديد الذي سيتبع العصر الحالي هيسي سيعلن عنه في الأول من أبريل/ نيسان. وقد أوضح أن الحكومة ستوافق على الاسم من خلال إصدار مرسوم في نفس اليوم، وسيتم إصداره من خلال الإجراءات المعتادة. وسوف يبدأ العصر الجديد في الأول من مايو/ أيار، عندما يصبح ولي العهد الأمير ناروهيتو إمبراطورًا.

انخفاض أسعار الأسهم في اليوم الأول من التداول في بورصة طوكيو في عام 2019. وقد أدى انخفاض الأسهم الأمريكية وارتفاع الين إلى انخفاض سوق الأسهم. وقد انخفض مؤشر نيكى بأكثر من 700 نقطة عند نقطة واحدة قبل التعافي بشكل طفيف لينتهي في الصباح عند 19407.40، بانخفاض 607.37 منذ نهاية عام 2018.

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ناكامورا سوميري البالغة من العمر 9 أعوام، تصبح أصغر لاعبة محترفة للعبة الرقعة الاستراتيجية ”GO“ في اليابان قريبا، وستحمل رتبة ”1 دان“. ويطلق البعض عليها لقب ”كوموغي“ تيمناً بشخصية الفتاة من أنمي هانتر.

الطفلة ناكامورا سوميري أثناء مباراتها مع إياما ييتا في 6 يناير/ الثاني 2019 في أوساكا.جيجي برس.

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اليابان تبدأ بتطبيق فرض الضريبة على المغادرين لأراضيها، وتبلغ الضريبة 1000 ين يتم تحصيلها من جميع المسافرين الذين يغادرون البلاد سواء أجانب أو مواطنين. سيتم تخصيص ضريبة المغادرة في بناء المنشآت والبنى التحتية من أجل مواكبة الأعداد المتزايدة من الزوار والمتوقع أن يزوروا اليابان قبل وخلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو عام 2020.

بطلة المصارعة اليابانية يوشيدا ساوري، الفائزة بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية تعلن اعتزالها عن عمر يناهز 36 عاما عبر تويتر. وفي 10 يناير/ كانون الثاني أكدت يوشيدا قرارها في مؤتمر صحفي في طوكيو.

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فريق تحقيق خاص في مكتب المدعي العام في محافظة طوكيو يوجه لرئيس نيسان السابق كارلوس غصن تهمة إضافية تتمثل في خرق الثقة بسبب نقل خسائره الشخصية إلى شركة السيارات اليابانية. كما يوجه له تهمة إخفاء جزء من أجره التنفيذي عن السنوات الثلاث الماضية في خرق للقانون الياباني. في 15 يناير/ كانون الثاني رفضت محكمة طوكيو الجزئية طلب الإفراج عن غصن بكفالة.

توجيه اتهامات لرئيس اللجنة الأولمبية اليابانية تاكيدا تسونيكازو في فرنسا بسبب مزاعم فساد للاشتباه في تورطه في تقديم رشوة للتأثير على اختيار طوكيو كمدينة مضيفة للألعاب الأولمبية عام 2020. ونفى تاكيدا هذا الأمر وقال إنه لم تحدث أي مخالفات فيما يتعلق بعرض طوكيو لاستضافة ألعاب 2020 الصيفية.

وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعلم أنه بسبب أخطاء في الاستطلاعات الشهرية، لم يتم دفع 56.7 مليار ين من الاستحقاقات المتعلقة بالعمل. وﻓﻲ 18 ﯾﻧﺎﯾر/ ﮐﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ، ﺗم الكشف عن أن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﺿرورﯾﺔ لإﺣﺻﺎءات اﻟﻔﺗرة بين 2004 – 2011 ﻏﯾر ﻣوﺟودة أو تم التخلص منها.

وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية نيموتو تاكومي (وسط) يتحدث إلى الصحافة بعد حضور لجنة تحقيق خاصة في طوكيو في 17 يناير/ كانون الثاني 2019، جيجي برس.

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وفاة الفيلسوف أميهارا تاكيشي عن عمر يناهز 93 عامًا. وقد كان معروفًا بمنظوره الفريد حول الثقافة والتاريخ الياباني وفرضياته الجريئة.

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اليوكوزونا كيسينوساتو يعلن عن اعتزاله السومو عن عمر يناهز 32 عامًا بعد خسارته ثلاث مرات على التوالي في أول بطولة للسومو في العام الجديد.

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وزارة الدفاع تكشف عن أصوات مسجلة لموجات الرادار كدليل جديد لدعم رأيها بشأن توجيه رادار قتالي إلى طائرة دورية يابانية من على متن سفينة حربية كورية جنوبية في ديسمبر/ كانون الأول. كما أصدرت بيانًا نهائيًا حول الموضوع، مشيرة إلى أنها ستوقف المحادثات مع كوريا الجنوبية.

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رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجريان محادثات في موسكو. لا يوجد تقدم ملموس قضية الأراضي الشمالية، حيث تم الااتفاق فقط على أن وزراء خارجية الدولتين سيبحثان القضية في فبراير/ شباط

لجنة تحقيق خاصة تقدم تقريرها عن المخالفات في التقرير الشهري لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية للوزير نيموتو ، الذي عاقب ما مجموعه 22 من المسؤولين الحاليين والسابقين بما في ذلك نائب الوزير سوزوكي توشيهيكو. ومع ذلك، بعد أن أصبح من الواضح أن بعض جلسات الاستماع قد تم إجراؤها من قبل مسؤولي الوزارة أنفسهم، أعلن نيموتو أن جولة أخرى من جلسات الاستماع ستعقد.

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وزير الخارجية الياباني كونو تارو يجتمع مع نظيرته الكورية الجنوبية كانغ كيونغ هوا في دافوس بسويسرا. يدعو إلى مناقشة قضية تعويضات العمل القسري استناداً إلى اتفاقية البلدان لعام 1965. وقد اتفق الوزيران على العمل سويا ومع الولايات المتحدة لتحقيق نتيجة ناجحة للقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية المقرر انعقادها في أواخر فبراير/ شباط.

وزارة العدل تعلن استنادا إلى إحصائيات الهجرة الأولية أن 30.1 مليون زائر أجنبي دخلوا اليابان في عام 2018، بزيادة قدرها 2.7 مليون شخص عن عام 2017.

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أوساكا ناومي تفوز على بترا كفيتوفا في نهائي فردي السيدات في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس لتصبح بذلك أول لاعبة/ لاعب ياباني تفوز بالبطولة. وفي 28 يناير/ كانون الثاني أصبحت أول لاعبة آسيوية، تتربع على عرش التصنيف العالمي للاعبي التنس.

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فرقة البوب اليابانية أراشي تقرر تعليق نشاطها في نهاية عام 2020. وأوقع هذا الخبر صدمة بين المعجبين في اليابان وآسيا. فقد نشرت الفرقة رسالة مصورة على موقعها الرسمي لنادي المعجبين. وقال قائد الفرقة ساتوشي أونو إنه يخطط لإنهاء الأعمال التجارية في عام 2021.

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رئيس الوزراء الياباني يتحدث رئيس الوزراء آبي عن السياسات المستقبلية ويعتذر عن المخالفات في تقرير وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الشهري في كلمته أمام البرلمان الياباني.

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اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو عام 2020 تعلن عن أسعار التذاكر الأولمبية وكيفية شرائها. وبلغت قيمة تذاكر حفل الافتتاح ما بين 12000 و300 ألف ين ياباني، في حين أن أغلى التذاكر بلغ سعرها 130 ألف ين في سباق 100 متر رجال. وسوف تبدأ المبيعات على موقع مخصص في أبريل/ نيسان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان اليوكوزونا كيسينوساتو يزرف الدموع بعد إعلانه اعتزاله المصارعة في طوكيو بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2019. جيجي برس)