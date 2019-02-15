اليابان | الاستعداد لمواجهة الزلزال

مقياس الزلازل في اليابان

تستخدم اليابان مقياسًا من 10 مستويات لوصف شدة الاهتزاز في أي موقع من المواقع. وتُظهِر الرسوم التوضيحية أدناه مقياس شدة الزلازل في اليابان، بداية من المستوى 0 الذي يشير إلى عدم وجود أي هتزاز يمكن الإحساس به نهاية بالمستوى 7، وهو الذي يشير إلى دمار واسع النطاق.

إذا ضرب الزلزال أثناء تواجدك بالمنزل

احمي نفسك عند وقوع هزة أرضية كبيرة في اليابان

ابتعد عن النوافذ والأشياء التي قد تسقط

ازحف تحت إحدى الطاولات أو أي أثاث منزلي قوي التحمل يمكن الاحتماء به.

لست في حاجة للاستعجال ولا تنسى إغلاق الغاز.

في حالة حدوث زلزال ذو شدة اهتزازية تصل للمستوى 5 أو أكثر، يتم إيقاف تشغيل خطول الغاز الرئيسية تلقائيًا من قبل شركة الغاز. انتظر في مكان آمن حتى يتوقف الاهتزاز.

إذا وقع زلزال أثناء تواجدك خارج المنزل

يمكن أن يتسبب الزلزال في سقوط الأجسام وتكسير الزجاج وتطايره، كما من الممكن أن تنهار الجدران وسفوح التلال، لذلك يلزم تغطية الرأس وحمايتها في جميع الأوقات والابتعاد عن المباني والمناطق الخطرة.

إذا ضرب الزلزال أثناء تواجدك في مبنى شاهق الارتفاع

من الخطر جداً مغادرة المبنى على الفور عند وقوع الزلزال. فالبقاء داخل المبنى أكثر أماناً بالتأكيد. قم بتغطية رأسك لحماية نفسك من الأجسام المتساقطة، وابتعد عن النوافذ والأثاث الثقيل.

لا تستخدم المصاعد، لأنها قد تتعطل مع انقطاع الكهرباء. الحفاظ على هدوئك وعدم الذعر هي مفاتيح البقاء آمناً خلال الزلزال.

إذا وقع زلزال أثناء استخدامك المصعد أو السُلم المتحرك

في المصعد

إذا كنت في مصعد، اضغط على زر كل طابق واخرج بأسرع وقت ممكن. (تم تصميم بعض أنظمة المصاعد للتوقف التلقائي في أقرب طابق عند الشعور بالاهتزاز.)، وفي أسوأ الحالات، إذا كان المصعد عالقاً أو في وضع خطير، استخدم خدمة مكالمة الطوارئ للاتصال بالمساعدة وانتظر ليتم إنقاذك.

إذا تعطلت خدمة مكالمة الطوارئ، اتصل بخدمات الطوارئ مباشرةً إذا كان هاتفك المحمول بحوذتك.

رقم الطوارئ في اليابان هو 119، ويتيح لك التواصل مباشرة مع وحدات مكافحة الحرائق، وخدمات الإنقاذ، والخدمات الطبية الطارئة

على السُلم المتحرك

عند وقوع الزلزال، إذا توقف السُلم المتحرك فجأة، يمكن أن يتسبب في سقوط من عليه. من الأفضل التشبث بمتكأ اليدين على الجانبين (الدرابزين) والوقوف على درجة محددة من السُلم.

لا تستخدم مطلقاً المصعد أو السُلم الكهربائي للهروب أثناء الزلزال!

إذا ضرب الزلزال أثناء تواجدك تحت الأرض

إذا كنت في مترو الأنفاق، أو ممر تحت الأرض، أو مركز تسوق تحت الأرض، قبل كل شيء، ابتعد عن الألواح الزجاجية واللافتات. حاول أن تحمي رأسك بحقيبتك أو متعلقاتك الأخرى تجنباً للأشياء التي قد تتساقط من أعلى.

امشي بمحاذاة الجدران نحو أقرب مخرج. إذا كان المخرج مزدحمًا للغاية، تابع السير إلى مخرج أقل ازدحاماً.

إذا ضرب الزلزال أثناء تواجدك بالقطار

تم تصميم القطارات في اليابان بحيث تتوقف عن التشغيل عند حدوث هزات عنيفة. إذا كنت جالسا، امسك حقيبتك بإحكام، وإذا كنت واقفًا، فتشبث جيداّ بالقضبان المثبتة بعربات القطار أو أحزمة الإمساك المتدلية من أعلى، واحمي رأسك بحقيبتك أو متعلقاتك الأخرى. لا تغادر القطار حتى يتم توجيهك للقيام بذلك من قبل موظفي السكك الحديدية أو عمال الطوارئ!

إذا وقع زلزال أثناء قيامك بالتسوق

يمكن أن تكون المتاجر مليئة بالأرفف المحملة بمختلف الأشياء التي قد تشكل خطرًا أثناء الاهتزازت العنيفة. ابق بعيدا عن الأرفف واحمي رأسك من الأجسام المتساقطة في جميع الأوقات. أخطر الأماكن هي التي تكون بالقرب من أبواب الدخول والخروج الزجاجية لمراكز التسوق أو متاجرالكومبيني. لا تقترب منها حتى تهدأ الهزة.

إذا لم تستطع الخروج في الحال، فأحد الأماكن الآمنة تحت طاولة تحصيل قيمة المشتريات (الكاشير). وما أن تهدأ الهزة وتصبح الحركة آمنة، سارع بمغادرة منطقة الخطر.

(تم إعداد الموضوع وفقاً لفكرة مشروع ”توكوسورو بوساي“ (مشروع يهدف لحماية حياة الأسر والأفراد) الذي ترعاه منظمة الأحوال الجوية اليابانية. جميع الصور مقدمة من (منظمة الأحوال الجوية اليابانية))، والترجمة عن اللغة الإنكليزية)