اليابان | الإنفلونزا تجتاح اليابان

تعاني اليابان من تفشي واسع لمرض الإنفلونزا. فخلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 يناير/ كانون الثاني، تم الإبلاغ عن متوسط 57.09 من مرضى الأنفلونزا لكل مرفق من بين ما يقرب من 5000 مرفق طبي في جميع أنحاء البلاد، مسجلا بذلك أعلى مستوى من الإصابات منذ بدء الإحصاءات لأول مرة في عام 1999. فما متوسطه 30 مريضا لكل مرفق هو المعيار للمحافظات في اليابان لإصدار تحذير من تفشي الإنفلونزا. وقد تم تقسيم سلالات الإنفلونزا المكتشفة خلال الأسابيع الخمسة الماضية بالتساوي تقريبا بين السلالة من النوع A التي تسببت في حدوث وباء عالمي في عام 2009 ونوع A من فيروس هونغ كونغ.

وكانت المحافظات التي شهدت أعلى معدلات الإصابة في الفترة من 21 إلى 27 يناير/ كانون الثاني هي سايتاما (84.09)، نيغاتا (77.70)، تشيبا (73.00)، مياغي (69.81)، كاناغاوا (67.94)، توتشيغي (67.00)، أويتا (65.45)، ناغانو (69.81)، وطوكيو.(64.18)

واستناداً إلى التقارير الواردة من المرافق الصحية، تشير التقديرات إلى أن 2.23 مليون شخص خضعوا لاستشارات طبية في اليابان بسبب الإصابة بفيروس الأنفلونزا في الفترة من 21 إلى 27 يناير/ كانون الثاني، وهي زيادة مقارنة بـ 2.13 مليون في الأسبوع السابق. وقد تم إغلاق ما مجموعه 8928 مدرسة، ومراكز رعاية نهارية، ومؤسسات تعليمية أخرى بشكل مؤقت خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني بسبب تفشي فيروس الإنفلونزا، بزيادة تفوق 6،343 إصابة جديدة عن في الأسبوع السابق.

منذ بداية موسم الأنفلونزا 2018-2019 في سبتمبر/ أيلول 2018 إلى أواخر يناير/ كانون الثاني 2019، دخل 12642 شخصًا في اليابان إلى المستشفى بسبب الإصابة بالفيروس، وبلغ عدد الأشخاص الذين كانوا يبلغون من العمر 60 عامًا أو أكثر 8021 أو 63% من الإصابات. وأدى تفشي الإنفلونزا على نطاق واسع في دور رعاية المسنين في مايباشي بمحافظة غونما، وأوجي بمحافظة هيوغو، إلى وفيات عديدة لاحقة بسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي وأسباب أخرى، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى توخي الحذر على وجه الخصوص بين كبار السن والذين لديهم مقاومة ضعيفة تجاه الأمراض المعدية. بحكم التقدم في العمر.

تدعو وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الأشخاص المصابين بالإنفلونزا إلى ارتداء أقنعة طبية عند الخروج من المنزل لمنع إصابة الآخرين بالعدوى عند السعال أو العطس. كما يجب على الأشخاص الذين ليس لديهم أقنعة تغطية أنوفهم وفمهم بمنديل والحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من الأشخاص المصابين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)