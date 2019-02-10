اليابان | مليون حالة سرطان سنويا في اليابان!

تم تشخيص 995132 مريضاً حديثاً بالسرطان في اليابان في عام 2016. هذه هي الإحصائيات الأولى التي تم جمعها بموجب نظام السجل الوطني للسرطان، حيث أصبح إلزامياً على جميع المستشفيات تقديم بيانات عن مرضى السرطان إلى وزارة الصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية من أجل تحسين نوعية علاج السرطان وتعزيز الوقاية.

ومن بين هذه الحالات الجديدة، كان هناك 565،575 حالة من الرجال و428499 حالة من النساء. وكان الرجال هم الأكثر تضررا من سرطان المعدة، البروستاتا، القولون، وسرطان الرئة، في حين بلغ معدل الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء أكثر من 20% من بين جميع الحالات. وكان سرطان القولون هو النوع الأكثر انتشارًا بشكل عام، والذي يُعتقد أنه مرتبط بالاتجاه المتزايد نحو تبني النظام الغذائي الغربي على نحو متزايد.

حالات السرطان حسب النوع وعدد المرضى الذين تم تشخيصهم (2016)

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى ملخص السجل الوطني للسرطان، الذي نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وقد كان متوسط عدد مرضى السرطان لكل 100 ألف شخص على مستوى البلاد شخص 402. وعلى حسب كل محافظة، وجد أن هناك اختلاف ما يقرب من 100 مريض بين أعلى معدل الإصابة في محافظة ناغاساكي وأقلها في محافظة أوكيناوا. وتختلف أنواع السرطان حسب المنطقة، حيث يسود سرطان المعدة في منطقة توهوكو وساحل اليابان، في حين كان سرطان الكبد أعلى في غرب اليابان. وهناك خطط لتحليل العلاقة بين النظام الغذائي ونمط الحياة.

أعلى وأدنى نسبة لمرضى السرطان لكل 100،000 نسمة حسب كل محافظة

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى ملخص السجل الوطني للسرطان، الذي نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويمثل كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة وأكبر نسبة 73.7% من مجموع حالات السرطان. وكانت هناك زيادة مفاجئة وملحوظة في نفس الوقت في حالات الإصابة بين الرجال فوق سن 65. على الرغم من أن الحالات في النساء في الستينات والسبعينات آخذة في الزيادة، إلا أن الارتفاع تدريجي أكثر من مثيله عند الرجال.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)