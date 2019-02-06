اليابان | التكنولوجيا المتطورة للمراحيض اليابانية.. هل سهلت استخدامها أم زادت الأمر تعقيداً

لافتات المراحيض المتميزة في اليابان

أحد أول الأشياء التي يقوم بها العديد من الأشخاص عندما يأتون إلى مكان جديد هو التحقق من أماكن المرحاض. وبدلاً من البحث عن لافتات مكتوب عليها كلمة “مرحاض”، فإن معظم اليابانيين يبحثون عن رسم توضيحي لشخصيتين باللونين الأحمر والأزرق.

لافتات المراحيض في مطار هانيدا الدولي. جيجي برس>

تستخدم لافتات المرحاض في مطار هانيدا الدولي الرموز المتوافقة مع المعايير الصناعية اليابانية (JIS) المبينة أعلاه، والتي تتشابه مع الرسوم التوضيحية للمرحاض الموصى بها من قبل المعهد الأمريكي للفنون التخطيطية والمنظمة الدولية للمعايير حيث ترمز الشخصية التي باللون الأزرق وترتدي سروالاً إلى الذكور، بينما ترمز الشخصية التي باللون الأحمر وترتدي تنورة إلى الإناث. وعلى الرغم من أن الرسوم التوضيحية اليابانية تبدو متوافقة مع المعايير الدولية الفعلية، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنها مفهومة على النطاق العالمي. حتى في البلدان الأخرى التي تستعمل صوراً مماثلة، فإنها تستخدم لونين مختلفين وهما الأبيض والأسود، لذلك يصعب على جميع الزوار الأجانب في اليابان فهم معاني الألوان على الفور.

لقد بدأ استخدام الرسوم التوضيحية في المرافق العامة في اليابان خلال الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 1964، لتلبية احتياجات الزوار الأجانب الذين لم يكن من المتوقع أن يفهموا علامات مكتوبة باللغة اليابانية. وقد تم بذل الكثير من الجهد في تصميم الرسوم التوضيحية ليتم فهمها على نطاق عالمي، وكان استخدام الألوان للتمييز بين الذكر والأنثى من أحد أهم عناصر التصميم في ذلك الوقت.

كما استخدمت لافتات المرحاض المشتملة على رسوم توضيحية في معرض أوساكا عام 1970. في ذلك الوقت، انتشرت فكرة استعمال الرموز كثيراً في المجتمع الياباني وكانت معروفة جيداً في بلدان أخرى. وفي الوقت الحاضر، أصبحت لافتات المرحاض التي تستخدم فيها الرسوم التوضيحية هي القاعدة المتبعة في اليابان، وقد قامت الكثير من المنشآت التجارية والمطاعم بابتكار نسختها الخاصة من تلك الرسوم.

لافتات في مرحاض فندق غاجوئين طوكيو المعروف بحدائقه التقليدية وأجوائه الأنيقة، وغالبًا ما يُقارن بقصر ريوغو – جو وهو القصر الياباني الأسطوري الذي يُعتقد بوجوده تحت البحر. تم اختيار هذه الرسوم التوضيحية نظراً إلى أن استخدام الشخصيات البشرية المبسطة التي ترتدي سراويل وتنانير لن يتماشى مع مثل هذه الأناقة الخالدة.

تشتهر منطقة كووينجي في طوكيو بمهرجان الرقص “أوا أودوري” الذي يُقام في فصل الصيف. وتظهر في مراحيض محطة قطار كووينجي لافتات لشخصيات راقصة من الذكور والإناث. توضح صورة العنوان مدخلاً إلى المراحيض العامة التي توجد تحت خطوط السكك الحديدية المرتفعة في محطة كووينجي. ويتم هنا أيضاً تصوير شخصيات راقصة من الذكور والإناث مع عدم وجود علامات تشير إلى أنها تعتبر مدخلاً للمرحاض العام.

في الواقع، قد تصبح الرسوم التوضيحية ذات الرموز الملونة هي القاعدة السائدة في اليابان، بحيث يمكن أن تكون لافتات المرحاض العام صغيرة ومتميزة للغاية. وقد يكون من المستحيل في هذه الأيام إيجاد مراحيض عامة تحمل لافتات مكتوب عليها كلمة “مرحاض”، “رجال”، “نساء” أو ما يعادلها باللغة اليابانية. فبالنسبة للكثير من اليابانيين، تعتبر الألوان هي المحدد الرئيسي، وليست الرسوم التوضيحية، ويوجد عدد ليس بقليل من المؤسسات التي لا توجد بها لافتات على الإطلاق، بل فقط أبواب ومداخل ملونة بأحد اللونين الأزرق أو الأحمر. لذلك فقد يكون من الصعب جداً على الزائرين الذين يساورهم الشك بشأن ما تعنيه الرسوم التوضيحية ورموز الألوان، معرفة طريقهم حين يكونون بصدد البحث عن الحمام.

لافتات عالمية

ستستضيف طوكيو قريبًا دورة الألعاب الصيفية الأولمبية والبارالمبية لعام 2020، كما تم اختيار أوساكا مؤخراً لاستضافة معرض الإكسبو العالمي 2025. بعد استخدامها لأكثر من 50 عامًا، ينبغي تغيير لافتات المراحيض اليابانية لكي تلبي طلبات المستخدمين الذين قد لا يفهمون المغزى من رموز الألوان التقليدية أو قد يكون منهم من هو مصاب بعمى الألوان. وقد قامت بالفعل بعض الأماكن بأخذ زمام المبادرة من خلال إدخال رسوم توضيحية أحادية اللون وكلمات.

وهناك أيضًا اتجاه لتقديم مراحيض محايدة فيما يتعلق بنوع الجنس وهي مراحيض يمكن لأي أحد استخدامها بغض النظر عن جنسه. في مكتب بلدية شيبويا في طوكيو، وهي إحدى أولى البلديات التي بدأت في إصدار شهادات لتوثيق العلاقة بين شريكين من نفس الجنس، وهي شهادات تضمن لهم بعض الحقوق كتلك التي تضمنها شهادات الزواج، توجد لافتات تحمل ألوان قوس قزح تذكرنا بالعلم متعدد الألوان لحركة LGBT. كما أن اللافتات الجديدة الخاصة بالمراحيض المحايدة فيما يتعلق بنوع الجنس والتي تصور رسماً يرتدي سروالاً على جانب وتنورة على الجانب الآخر يمكن رؤيتها في أماكن مثل متجر التخفيضات Mega Don Quijote في شيبويا، بالإضافة إلى الفنادق في كيوتو التي تستقبل أعداداً متزايدة من السياح الأجانب.

افتات المراحيض المحايدة فيما يتعلق بنوع الجنس في فندق غرانفيا كيوتو. (الصورة من جيجي بريس)

ومن بين المشاهد الأخرى الشائعة في اليابان ما يسمى بالمراحيض متعددة الأغراض المصممة لكي تستخدمها مجموعة كبيرة من الأشخاص، تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والوالدين برفقة أطفالهم الصغار، ورغم ازدياد أعدادها إلا أن لوحات التحكم المركّبة في المرحاض أصبحت أكثر تعقيداً. لقد رأيت العديد من أنواع المراحيض المختلفة في اليابان، ولكنني أجد صعوبة حتى الآن في معرفة مكان زر “تدفق الماء”! ولحسن الحظ، فإن جميع المراحيض المصنعة منذ عام 2017 تستخدم نفس الرموز في لوحة التحكم. أتمنى أن يتمكن ضيوفنا الدوليون من التعرف على هذه الرموز، وأن يشعروا براحة أكبر عند تجربة المراحيض المتطورة في اليابان.

الرسوم التوضيحية المعيارية لمنظمة صناعة الأدوات الصحية اليابانية والخاصة بألواح تشغيل المرحاض.

إن اللافتات الموحدة للمرحاض ورموز لوحة التحكم ما هي إلا رمزية للدلالة على ثقافة مرحاض أكثر لطفا وانفتاحاً. لا شك أن هذا أمر رائع بالفعل، ولكن بالنسبة إلى “متعقّبة للمراحيض” مثلي تجد لذتها في العثور على لافتات للمرحاض فريدة من نوعها، فإنه أمر مخيب للآمال بعض الشيء.

لافتة لمرحاض الأطفال تم اكتشافها في مطار ناريتا الدولي. لا شك أن مثل هذه الإشارات المرحة تتمتع بجاذبية خاصة.

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الانكليزية. صورة العنوان: راقصوا أوا أودوري يقدمون رسوماً توضيحية تشير إلى المراحيض في محطة كووينجي في طوكيو. جميع الصور بواسطة ماريتومو).