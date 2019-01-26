اليابان | تراجع عدد المواليد في اليابان إلى أدنى مستوياته منذ 119 عاما!

شهدت اليابان خلال العام الماضي، أدنى انخفاض لعدد المواليد مقارنة مع الوفيات، منذ 197 عاما. وبحسب الإحصاءات الحكومية اليابانية، فإن عام 2018 شهد انخفاضا في نسبة المواليد وارتفاعا بمعدل الوفيات.

يقدر عدد الأطفال الذين ولدوا في اليابان في عام 2018 بـ 921،000 طفل، وفقًا للإحصاءات الديموغرافية الأولية الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في ديسمبر/ كانون الأول 2018. هذا هو أقل عدد من المواليد المسجل منذ بدء الإحصاءات لأول مرة في عام 1899، والسنة الثالثة على التوالي التي تنخفض فيها المواليد إلى أقل من مليون طفل.

ومن المتوقع أيضا أن يصل عدد الوفيات في عام 2018 إلى مستوى قياسي يبلغ نحو 1.369 مليون نسمة. ومن المتوقع أيضا أن يكون الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في اليابان، استنادا إلى الفرق بين عدد المواليد والوفيات، حوالي 448،000 في عام 2018 وهو ما يمثل رقما قياسيا جديدا. وقد ارتفع هذا الرقم لمدة 12 سنة متتالية، حيث دخلت البلاد في فترة انكماش كبير في عدد السكان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)