اليابان | وضع حد للتكاثر في جزيرة القطط اليابانية!

تسع أشخاص يعيشون مع مئات من القطط

في بادئ الأمر جرى جلب القطط إلى جزيرة أوشيما للقضاء على الفئران التي أضرت بقوارب الصيادين.. إلا أن القطط مكثت وتكاثرت.

ترتع أكثر من 200 قطة في الجزيرة وسط مجموعة قليلة جدا من السكان وأغلبهم من المتقاعدين الذين لم ينضموا للسكان الذين نزحوا عن الجزيرة بحثا عن فرص عمل في مدن أخرى بعد الحرب العالمية الثانية. وساهمت القطط في جعل الجزيرة مقصدًا ذو شعبية للعديد من محبي القطط بما في ذلك السائحين الأجانب. ورغم ذلك، فإن سكان الجزيرة البالغ عددهم 9 أشخاص قرروا مؤخرًا أن الوقت قد حان لوضع حد للزيادة المستمرة في عدد القطط. ولكن لماذا توصلوا إلى مثل ذلك القرار؟





تعد أوشيما الواقعة أمام ساحل منطقة ناغاهاما في مدينة أووزو، منطقة سكنية هادئة، تخلو من أي منشآت إقامة سياحية أو حتى ماكينة بيع ذاتي واحدة. وتأوي الجزيرة عددًا من القطط يتجاوز المائة قط على الرغم من ذلك.

واشتهرت أوشيما وسكانها من القطط في العالم الواسع قبل خمس سنوات، ومن وقتها زارها السائحون من جميع أنحاء العالم. ولكن التناقص في أعداد سكان الجزيرة وارتفاع متوسط أعمارهم قاد إلى اتخاذ هذا القرار الهام بشأن مستقبل القطط.

وقف الزيادة السكانية للقطط

وفي2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 تضاعف عدد البشر في الجزيرة أكثر من الضعف بين عشية وضحاها، مع وصول مجموعة من المهنيين حاملين معهم العشرات من الأقفاص. ويتحدث ساغامي كونيهيسا، رئيس صندوق دوبوتسو كيكين، عن خطة المنظمة لتعقيم القطط على الجزيرة خلال ثلاثة أيام.

وقد أرجع أحد سكان الجزيرة والبالغ من العمر 68 عامًا، القرار إلى التحكم في عدد القطط بتلك الطريقة، قائلًا “لقد غادر أحد السكان الجزيرة بالفعل هذا العام، ويستعد آخر للرحيل. وبالنظر إلى عددنا الصغير وأعمارنا المتقدمة، تزداد مهام إطعام جميع القطط والعناية بها صعوبة عن ذي قبل. لقد اختلف الوضع كثيرًا عما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات مضت”.

سيدة في عمر 68 عامًا تعتني بقطط الجزيرة

كان يعيش بالجزيرة قبل سنوات 16 شخصا فقط. ولكن الآن تبقى منهم 9 فقط، وكلهم من كبار السن. ومع مغادرة بعض السكان وتقدم البعض الأخر في السن، تم تعقيم بضع عشرات من القطط، ولكن ذلك لم يكن له تأثير يذكر على أعدادها المتزايدة باستمرار.

وفي نهاية المطاف قرر سكان الجزيرة أنه يجب تعقيم جميع القطط. وأجرى صندوق دوبوتسو كيكين، المؤسس بهدف القضاء على القتل الرحيم للكلاب والقطط الغير مرغوب فيها، أكثر من 20 ألف عميلة تعقيم للقطط في أنحاء اليابان مجانا وبدون مقابل. ولكن بمجرد وصولهم الجزيرة وبدء محاولة الإمساك بالقطط، أدركوا أن سكان الجزيرة قد أخطئوا في تقدير أعداد القطط بشكل كبيرة. فلم يكن الرقم الحقيقي بين 130 إلى 140 كما كانوا يعتقدون، بل كان أكثر من 200 قطة.

وفي اليوم التالي، بدأ ثلاثة أطباء بيطريون إجراء العمليات، حيث استغرقت عمليات الإخصاء دقيقة للذكور و15 دقيقة لتعقيم الإناث. وتم مراقبة القطط بعد إجراء العمليات للتأكد من تعافيها تمامًا من أثر التخدير وأي مشاكل محتملة بعد العملية. وفي يوم واحد تم إجراء عمليات التعقيم لإجمالي 172 قط، 97 من الذكور و75 من الإناث، كأكبر رقم لعمليات التعقيم يجريه 3 أطباء بيطريين في يوم واحد. وبعد إطلاق سراحها، اتجهت القطط عائدة لمخابئها المعتادة بالجزيرة في اليوم التالي.





رد فعل السكان





وكان رجل يبلغ من العمر 68 عاما يشعر بمشاعر مختلطة حول المشروع. “إن التفكير بشأن كل الوقت والأموال المنفقة، بدا لي أن القطط كان يجب أن تترك لحالها. ولكن عندما يتلاشى ويتوفى سكان الجزيرة، فإن عدم القيام بأي شيء من أجل القطط ليس خيارًا”. ويقول شخص آخر يبلغ عمره كذلك 68 عامًا “من الأفضل أن تتركونا لحالنا، فنحن والقطط نريد فقط الاستمرار في روتين حياتنا اليومية المعتادة على مدى السنوات القليلة المقبلة”.

ويبدو أن عدد السكان من البشر في أوشيما سيختفون بشكل كامل، بينما لا تزال القطط تعتمد على البشر في البقاء على قيد الحياة. وربما يكون قرار سكان الجزيرة فرصة لإعادة التفكير في العلاقة بين البشر والحيوانات.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على FNN’s Prime Online في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018. الترجمة من الإنكليزية بواسطة Nippon.com)

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