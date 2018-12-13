اليابان | أفضل الأماكن لمشاهدة ألوان الخريف في توهوكو

وادي ناروكو محافظة مياغي

أفضل إطلالة: أواخر أكتوبر/ تشرين الأول حتى أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني

أوراق أشجار الخريف تمتد على جانبي جسر (Ōfukasawa) (أوفوكاساوا) في وادي ناروكو. (الصورة مقدمة من مدينة أووساكي)

يقع وادي ناروكو بالقرب من مجموعة الينابيع الساخنة التي تشتهر بها مدينة ناروكو. ويصل عمقه إلى 100 متر، وقد تشكل بفعل مجرى نهر (أوويا) الذي يصل طوله تقريباً إلى 2,6 كيلومتراً. وفي فصل الخريف تتزين جوانب الوادي الصخرية، حيث تكتسي أوراق أشجار الزان والبلوط باللون الأصفر الفاتح، وتتلألأ أشجار القيقب الرقيقة باللون الأحمر. ويمكن مشاهدة روعة المنظر من عدة زوايا مختلفة. ومن خلال منصة المشاهدة بدار ضيافة وادي ناروكو يمكن الاستمتاع بإطلالة ساحرة لمشهد جسر أوفوكاساوا المكتسي بالألوان الزاهية، ومن ممر المشاة على الجسر يمكن للزوار مشاهدة أسفل الوادي.

معبد إنتسوإن بمحافظة مياغي

أفضل إطلالة: من أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني حتى منتصفه

جميع حدائق المعبد الأربعة تكتسي بألوان الخريف الزاهية (الصور مقدمة من معبد إنتسوإن)

يقع معبد إنتسوإن في مدينة ماتسوشيما، ويعتبر موقعه واحداً من أكثر ثلاث مواقع يابانية غنية بمناظر طبيعية خلابة، وشُيد منذ 370 عامًا تخليداً لذكري الساموراى داتي ميتسوموني (1627-1645) الذي توفى في ظروف غامضة وهو في التاسعة عشر من عمره. وهو حفيد داتي ماساموني (1567-1636)، أحد الزعماء الإقطاعيين (daimyō) في منطقة توهوكو ومؤسس مدينة سينداي. ويشتهر المعبد بشكل خاص بحديقتة التي تتوسطها بحيرة (shinji-no-ike)، وهي على شكل مقطع حرف الكانجي (kokoro) (心) والذي يعني ”القلب“ أو ”الروح“. وفي أشهر الخريف تمتلئ أراضي المعبد بالزوار الذين يستمتعون بأوراق الشجر الملونة. وتُضاء أرضية المعبد ليلاً وتقام الحفلات الموسيقية التي تضفي جوًا أثيريًا أثناء تنزه زوار المعبد عبر الحدائق المصحوب بأنغام الناي والطبول. تعال واستمتع بمشاهدة أوراق الخريف الملونة التي تنعكس في البحيرة وعلى أحجار الحديقة المزينة طبيعياً بأوراق القيقب الحمراء الساطعة التي تتدلى من الفروع.

(Sankeiden) حديقة وضريح ميتسوموني محاط بأشجار الخريف الساطعة الألوان. (الصور مقدمة من معبد إنتسوإن)

طريق زأوو إيكولاين بين محافظتي مياغي وياماغاتا

أفضل إطلالة: منتصف أكتوبر/ تشرين الأول

شلالات (Fudōtaki) (فودوتاكي) محاطة بألوان الخريف، المنظر ملتقط من موقع منصة المشاهدة (Takimidai) (تاكيميداي)، (الصورة مقدمة من مكتب مدينة زأوو، قسم السياحة والزراعة والغابات)

طريق (زأوو إيكولاين) هو طريق جبلي يقطع بين الشرق والغرب متخللاً سلسلة جبال (Zaō) (زأوو). وهو غني بمناظر طبيعية بطول 26 كم متمثلة في أوراق الخريف لأشجار القيقب والزان مع مجموعة من الصنوبريات الخضراء . وعلى امتداد الطريق احرص على التوقف عند كل من بحيرة أوكاما البركانية وشلالات تاكيميداي للاستمتاع بمزيد من المناظر الخلابة. حيث تقع بحيرة أوكاما بالقرب من النقطة التي ينقسم فيها طريق زأوو إيكولاين عن طريق زأوو هاي لاين، وهي بحيرة بركانية بلون الزمرد الأخضر تعكس الألوان الزاهية لأوراق الشجر الخريفية. أما موقع تاكيميداي فيمكن من خلاله الاستمتاع بإطلالة ديناميكية مميزة لثلاث شلالات هي: (Sankaitaki) سنكايتاكي و (Fudōtaki) فودوتاكي و (Jizōtaki) جزووتاكي.

القيادة عبر سلسلة جبال زأوو المكتسية بالألوان الزاهية (الصورة مقدمة من مكتب مدينة زأوو، قسم السياحة والزراعة والغابات)

معبد Risshakuji (ريشّاكوجي)، جبل هوجو محافظة ياماغاتا

أفضل إطلالة: أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني

أوراق أشجار الخريف تحيط بمعبد ريشّاكوجي الشهيروالذي يعرف باسم (ياماديرا) أو (المعبد الجبلي). (الصورة مقدمة من هيئة ياماديرا للسياحة)

يقع معبد ريشّاكوجي على جبل (Hōju) هوجو بالقرب من مدينة ياماغاتا، وهو معبد جبلي رائع يعود تاريخه إلى 1100 عام. ويتكون مجمع المعبد من أكثر من 30 مبنى وبرج ممتدة على سفح الجبل في مجمع يمتد لأكثر من 100 هكتار. ويعرف المعبد باسم ياماديرا أو (المعبد الجبلي)، وهو معبد جميل خاصة في فصل الخريف، وكذلك المناطق الطبيعية المحيطة به. والمنظر المطل على المعبد رائع وجذاب، ومع التسلق البطيء على الدرجات المؤدية إلى أرض المعبد البالغ عددها 1015 درجة ستستمتع بمناظر خلابة لبوابة معبد (Niōmon) (نيؤومون)، ومعبد (Kaizandō) (كيزاندو)، وغيرها من المواقع الأخرى التي تزداد جمالاً خاصة في فصل الخريف. وأفضل المناظر التي يمكن الاستمتاع بها من ساحة (Godaidō) (غودايدو)، وهو بناء به منصة شبيهة بالمسرح تمتد بالقرب من قمة الجبل التي تمنح منظرًا بانورامياً لجبال الخريف الملونة المحيطة بجميع أرجاء المدينة الصغيرة أسفل الجبل.

أجمل المناظر ملتقط من موقع منصة (غودايدو). (الصورة مقدمة من هيئة ياماديرا للسياحة)

وادي موغامي بمحافظة ياماغاتا

أفضل إطلالة: من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول حتى نهايات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

يمكن الاستمتاع بمشاهدة أوراق شجر الخريف من القوارب التي تبحر أسفل الوادي. (الصورة مقدمة من هيئة السياحة والمنتجات التابعة لقرية طوزاوا).

وادي موغامي هو منطقة غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة الممتدة لمسافة ستة عشر كيلومترًا تقريبًا بمحاذاة الرافد الأوسط لنهر موغامي. ويمكن مشاهدة أوراق الشجر ذات الألوان الزاهية التي تتخللها أشجار الأرز العملاقة والتي يعود بعضها لأكثر من 500 عام. كذلك يمكن الاستمتاع بتجربة ممتعة من خلال القيادة أو التنزه مشياً على الأقدام في المنطقة الجميلة الهادئة، وللحصول على أكبر قدر من المتعة نوصي بجولة بالقارب النهري. حيث سيقص عليك سائق القارب قصص وأغاني رائعة بينما يتوغل القارب بين جنبات الوادي. ومن موقعك بالقارب يمكنك مشاهدة العديد من المناظر الرائعة كشلالات (Nanataki) (ناناتاكي)، وهو شلال ينحدر مجراه في سبع شلالات أخرى منفصلة، وأيضاً شلال (Shiraito-no-taki) (شيرايتو نو تاكي) الشهير والرائع الجمال الذي ينحدر لمسافة 123 متر.

قلعة تسوروغا بمحافظة فوكوشيما

أفضل إطلالة: من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول حتى أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني

تضفي أوراق الشجر الحمراء لمسة بديعة ساحرة إلى قلعة تسوروغا المضيئة) (الصورة مقدمة من مكتب السياحة التابع لمدينة أيزو-واكاماتسو)

تعتبر قلعة تسوروغا بسقفها المبني من القرميد الأحمر وجدرانها البيضاء النقية رمزًا يدعو للافتخار بمدينة أيزو-واكاماتسو. فخلال الحرب الأهلية (Boshin War) (1968-1969) بين قوات توكوغاوا الإقطاعية الحاكمة والمتمردين الساعين لإعادة السلطة إلى الإمبراطور والذين آل إليهم النصر في نهاية المطاف، عانت القلعة من حصار دام شهرا، مما منحها سمعة كحصن منيع. وتعتبر أراضي القلعة مكان معروف للاستمتاع بمشاهدة أزهار الكرز في فصل الربيع، ولكنها توفر أيضًا إطلالات جميلة لأشجار القيقب والزنجبيل الملونة من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول حتى أوائل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وتضيء أرجاء القلعة في الليل لإضفاء أجواء ساحرة خيالية، حيث يبدو كما لو أن القلعة تطفو بين ألوان الأحمر والأصفر الخريفية.

جبل أداتاري بمحافظة فوكوشيما

أفضل إطلالة: من بدايات أكتوبر/ تشرين الأول حتى منتصفه

يمكن مشاهدة أوراق شجر الخريف لجبل أداتاري من متنزه (Yakushidake Panorama) (ياكوشيداكي بانوراما).

(الصوره مقدمة من إدارة السياحة التابعة لمدينة نيهونماتسو)

يُعد جبل أداتاري واحدًا من أكثر الجبال شهرة في محافظة فوكوشيما، وقد ورد ذكره في كتاب

(100 Famous Japanese Mountains) (أشهر مائة جبل ياباني) من تأليف الكاتب ومتسلق الجبال (Fukada Kyūya) (فوكادا كيويا). وفي فصل الخريف تكتسي منحدراته المنبسطه بالأحمر والأصفر. وباستخدام المعبر الهوائي (التلليفريك) الرابط بين منحدرات التزلج صعوداً إلى قمة الجبل يمكن الاستمتاع برحلة شيقة لمدة عشر دقائق يتخللها مشاهدات لمساحات شاسعة من أوراق أشجار الخريف الزاهية الألوان. إلا أنه يقال أن الإطلالات الأكثر جمالًا يمكن مشاهدتها من متنزه (ياكوشيداكي بانوراما)، على بعد مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام من محطة ركوب التلليفريك أعلى قمة الجبل. حيث يمكن من خلال منصة المشاهدة الاستمتاع برؤية مشهداً بانورامياً للمنحدرات الملونة في المقدمة متباينة مع القمم البعيدة لجبلي (أزوما كوفوجي) و (إيساي كيوزان).

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: قلعة تسوروغا رمز مدينة أيزو-واكاماتسو في فصل الخريف. المادة النصية والمقالية من إعداد شوب برس)