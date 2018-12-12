اليابان | بوابات قرمزية ساحرة

ليست اليابان وجهة لعشاق التكنولوجيا والإيقاع العصري السريع فحسب، بل واحة لمحبّي الطبيعة أيضا. حيث يوجد في اليابان مزيج متناغم من التراث وأحدث الموضات العالمية المعاصرة. لذلك يمكنك التمتع بالطبيعة الخلابة والثقافة الأصيلة في كثير من المعالم السياحية.

أسطورة سمكة

البوابات الثلاث القرمزية لمعبد (Ōuo) تمتد في بحر أرياك في مشهد خيالي.

مع حلول فترات المد المرتفع للبحر تبدو البوابات الثلاث لمعبد (Ōuo) بمحافظة ساغا طافية على سطح بحر أرياك. وفي فترات المد المنخفض يتراجع الماء لدرجة تسمح معها بالتنزه حول البوابات. هذا التباين في المناظر الطبيعية نتيجة المد والجزر اللذان يحدثان على نطاق كبير في البحر، والذي يمكن أن يصل إلى ستة أمتار، يجعل المنطقة بقعة مميزة ومحببة لرواد المعالم السياحية والمصورين.

الاقتراب من البوابات مع انحسار المد.

وتقول الأسطورة أنه قبل حوالي ثلاثة قرون، كان هناك حاكم ظالم قام أهالي المنطقة بدعوته إلى حفلة في جزيرة أوكينوشيما المجاورة لهم. تم استدراجه إلى مكان نائي، وقام الأهالي بالإلحاح عليه ليشرب المزيد والمزيد من الخمر حتى ثمل وتركوه وحيداً ليواجه مصيره. وعندما أفاق أخذ الحاكم في الدعاء والصلاة ليتم إنقاذه مما حل به، وأتت سمكة عملاقة لنجدته. وكتعبيراً عن الامتنان والعرفان، قام ببناء معبد (Ōuo) والذي يعني حرفياً ”معبد السمكة الكبيرة“ – ووضع البوابات بحيث تمتد إلى البحر في خط مباشر نحو جزيرة أوكينوشيما. وحالياً كل 30 عاما يتم إعادة بناء البوابات.

كيفية الوصول: المشي لمدة 10 دقائق من محطة قطار تارا بمحافظة ساغا على خط ناغاساكي الرئيسي التابع لشركة جي آر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: بوابات معبد (Ōuo) أثناء فترة المد المرتفع. المعلومات مقدمة من هيئة السياحة بمحافظة ساغا)