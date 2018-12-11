اليابان | رحلة عبر الزمن لينابيع المياه الساخنة من الماضي

منتجعات ينابيع المياه الساخنة ذات الأجواء التقليدية

يقع أونسن تاواراياما الهادئ في حضن وادي إلى الشرق من جبل إيتشيغاتاكي، إلى الجنوب من مدينة ناغاتو بمحافظة ياماغوتشي. وتمتد الينابيع بطول شوغاوا، أحد روافد نهر كويا، ويستحضر سحر المنتجع والمنطقة المجاورة له أجواء اليابان في الماضي. وتعد المباني الخشبية المتراصة بجانب المياه، عبارة عن نزل يابانية صغيرة الحجم تسع عدد قليل من النزلاء لا يتجاوز عدد أصابع اليد، ولكن بفضل ذكر المدينة في دليل السفر لونلي بلانيت، أصبحت ذات شهرة كبيرة بين المقاصد السياحية لدى زائري اليابان.

المنظر خارج نزل أزوميا في تاواراياما أونسن.

غرف النزلاء في نزل إيزوميا تأخذ طراز النزل اليابانية التقليدية، ريوكان.

ظهرت المنطقة للوجود كمنتجع لينابيع المياه الساخنة في عام 916، قبل أكثر من ألف عامًا من الآن، وتعد واحدة من منتجعات المياه الساخنة الأخيرة الباقية بغرب اليابان. وبينما تحوي المدينة الصغيرة حوالي 20 نزل، لا يمتلك معظمها حمامات بداخله، لذا كثيرًا ما يشاهد النزلاء حاملين المناشف سائرين عبر المدينة بإتجاه ماتشي-نو-يو، منطقة الحمامات العامة. وتعد منتجعات الأونسن التي لازالت تحافظ على هذا الطراز في الوقت الحالي، قليلة وبعيدة، مما يجعل من مشاهدة النزلاء وهم يسيرون من مبنى لآخر مرتدين رداء يوكاتا مع قباقيب غيتا الخشبية وهي تدق أحجار الأرضية، كمشد من فيلم سينمائي.

المنظر الخارجي لحمامات ماتشي-نو-يو.

بعض من حمامات ماتشي-نو-يو.

تأتي مياه تاواراياما أونسن من ينبوع بئر صافي، وهي عالية القلوية، وتشتهر حتى اليوم بتأثيرها العلاجي. ويأتي العديد من الزائرين لتمضية فترات إقامة طويلة للمساعدة في شفاء أمراض الروماتيزم والأمراض الأخرى، وأخذت المدينة بالكامل على عاتقها العمل لتوفير إقامة مريحة قدر المستطاع لضيوفها.

وبخلاف الحمام العام ماتشي-نو-يو، يمكن لزوار اليوم الواحد الاستمتاع بمنشآت هاكوئين-نو-يو للاستحمام المنشأة في عام 2004 والتي توفر حمامات روتينبورو في الهواء الطلق، حمامات الفقاعات، وكذلك الحمامات للحيوانات الأليفة، بالإضافة لمجموعة مطاعم ومتاجر للهدايا التذكارية.

حمام روتينبورو بالهواء الطلق في هاكوئين-نو-يو.

وعلى الرغم من وقوع تاواراياما أونسن في وادي جبلي، إلا أن المنطقة لاتزال قريبة من البحر، مما يعني وجود الكثير من الأطعمة البحرية الطازجة والشهية. وتمثل تجربة الاسترخاء في المياه الدافئة للينابيع الساخنة في أحد ليالي الصيف أثناء مشاهدة الفراشات المضيئة وهي تتراقص بالهواء، شيئًا لا ينسى ليعيد شباب المرء بدنيًا ونفسيًا.

و أحد البقاع الشهيرة كذلك، هي ماراكانون، وهي معبد صغير متواري داخل الغابة إلى الشمال من منطقة الأونسن، ويحوي العديد من الرموز للعضو الذكري الخاصة بإله الخصوبة.

معبد ماراكانون، حوالي 500 متر إلى الشمال بمحاذاة الطريق الخاص بالمحافظة 281.

الوصول إلى تاواراياما أونسن (من وسط مدينة ياماغوتشي)

بالسيارة: القيادة بطول 20 كيلومتر (حوالي 15 دقيقة) من تقاطع أوغوري على طريق تشوغوكو السريع حتى تقاطع ميني. ثم الخروج من الطريق السريع والدوران إلى اليسار على الطريق الوطني 435 إلى ناغاتو، والقيادة حوالي 17 كيلومتر (25 دقيقة) والدوران إلى اليمين إلى الطريق الخاص بالمحافظة 34، في اتجاه ناغاتو. ثم الدوران لليسار إلى الطريق الخاص بالمحافظة 319، الواصل بطريق 34 حتى الطريق الخاص بالمحافظة 38 إلى تاوارايما أونسن خلال حوالي 20 دقيقة.

بالقطار والحافلة: استخدام قطار شينكانسين سانيو حتى محطة أسا لمدة 10 دقائق من محطة جي أر شين ياماغوتشي. ثم استخدام خط جي أر ميني من المحطة حتى محطة ناغاتو يومتو (لحوالي ساعة). واستخدام حافلة ساندين من محطة ناغاتو يوموتو إلى تاواراياما أونسن (حوالي 20 دقيقة).

تاواراياما أونسن (باللغة اليابانية فقط):

http://tawarayamaonsen.com/onsen.html

جمعية السياحة بناغاتو (اللغة الإنكليزية):

https://visit-nagato.com/en/onsen/tawarayama

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: النزل الجذابة في تاواراياما. الصورة مهداة من تاواراياما أونسن).