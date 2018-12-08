اليابان | كيف ولماذا يدخر اليابانيون أموالهم؟

أظهر استطلاع للرأي العام حول السلوك المالي المنزلي الذي أجري في عام 2018 أن متوسط حجم الأصول المالية التي تحتفظ بها الأسر اليابانية المكونة من عضوان أو أكثر هو 11.51 مليون ين، وهو ما يقارب المستوى نفسه في عام 2017. وقد بلغ هذا الرقم 5.05 مليون ين بالنسبة للمدخرات، 3.82 مليون ين في التأمين، 2.21 مليون ين في الأوراق المالية (الأسهم والسندات)، 0.43 مليون ين في الأدوات المالية الأخرى.

وقد غطى المسح 8000 أسرة في جميع أنحاء البلاد، وأجريت في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز 2018، مع معدل استجابة صحيح من 44.7% من المستطلعة آرائهم. حيث بلغ متوسط الدخل السنوي الصافي للأسر التي تم مسحها 5.19 مليون ين، بزيادة 4.87 مليون ين عن العام السابق.

ومن بين المستجيبين كان هناك 1.6% لا يمتلكون أي أدوات مالية. ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﺻﻮل ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃُﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮل ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، أﺟﺎب 28.4% ﺑﺄن هناك اﻧﺨﻔﺎض، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ رد 22.2% ﺑﺄن هناك ارتفاع وزيادة عن العام السابق.

ومن بين الأسر التي شهدت ارتفاع أصولها، كان 40.4% بسبب زيادة الدخل العادي، و27.9% زادت نسبة المدخرات من دخلها العادي، و14.5% كانت أعلى قيمة تم تقييمها بسبب ارتفاع أسعار الأسهم والسندات. في المقابل، شملت أسباب الانخفاض، 39.1% استنزاف مدخراتهم بسبب انخفاض الدخل العادي و34.7% بسبب نفقات لشراء سلع استهلاكية دائمة (مثل السيارات، الأثاث، الأجهزة المنزلية). كما أجاب عدد كبير، 30.4%، بأن لديهم نفقات لرسوم تعليم الأطفال أو تكاليف الزفاف.

عندما تم سؤال الأسر عن أسباب الاحتفاظ بالأصول المالية، كانت الإجابة الغالبة هي من أجل القدرة على المعيشة بعد التقاعد بنسبة بلغت 65.6%، والاستعداد للمرض والكوارث بنسبة 61.1%، مما يعكس رغبة اليابانيين للحد من مخاوفهم المستقبلية بشكل أو بأخر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)