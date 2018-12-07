اليابان | الآن يمكنك الإقامة فندق تديره الروبوتات في اليابان!

هل بإمكان الروبوتات حقاً إنقاذ قطاع الفنادق؟

إذا دخلت فندقاً ووجدت فيه موظفات مبتسمات في مكتب الاستقبال، ثم اكتشفت بعد ذلك أن الأمر ليس كما يبدو عليه وأن هؤلاء الموظفات لسن من البشر ولكنهم في حقيقة الأمر عبارة عن روبوتات مصممة بعناية لأدنى التفاصيل. فلا شك أنك تقف الآن عند مدخل فندق هين نا في مدينة هاماماتسو في طوكيو، الذي تم افتتاحه في أبريل/ نيسان عام 2018.

فريق عمل من الروبوتات الشبيهة بالبشر في مكتب الاستقبال داخل فندق “هين نا” في مدينة هاماماتسو في طوكيو.

تشتهر سلسلة فنادق لـ’’هين نا‘‘ باستخدام الروبوتات الديناصورية لاستقبال الزوار. ولقد سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية سلسلة الفنادق باعتبارها أول من قام بتوظيف روبوتات في العالم. تدير شركة إتش آي أس هوتيل هولدينغز(H.I.S. Hotel Holdings) حالياً تسعة فنادق من هذا النوع في اليابان، وستجرى الآن الأعمال التحضيرية على قدم وساق لافتتاح ثلاثة فنادق أخرى قبل بداية عام 2019. وتختلف أنواع الروبوتات من مكان إلى آخر. على سبيل المثال، يعمل روبوت الفيلوسيرابتور الذي يعرف بأنه أحد أكثر أنواع الديناصورات ذكاء في مكتب الاستقبال في فندق هين نا مايهاما طوكيو باي في مدينة يوراياسو في محافظة تشيبا. تنحني هذه الروبوتات الديناصورية للزوار، بل وتعطس أيضاً من حين لآخر، مما يضفي عليها مظهراً فريداً وساحراً في نفس الوقت.

يقول ميورا تاتسوكي، المسؤول عن مكتب العلاقات العامة في قسم تخطيط وإدارة الأعمال في شركة إتش آي أس’’معظم عملاء فرع مايهاما هم من زوار ديزني لاند طوكيو‘‘. ’’إن الإقامة في فندق خالي من البشر سواء قبل الذهاب إلى مدينة الملاهي أو بعد العودة منها، قد تكون عاملاً سلبياً يقلل من المتعة التي من المفترض أن يحظى بها الزوار. ولذلك فقد وضعنا الروبوتات الديناصورية في المنشآت، بينما وضعنا روبوتات على شكل أسماك أحفورية في حوض السمك بغرض التسلية. وعلى الرغم من أن بعض الأطفال خافوا وكانوا يصرخون في البداية عندما رأوها، إلا أن كل هذا سرعان ما تحول إلى ابتسامات وأخدوا يلتقطون صوراً مع الروبوتات‘‘.

يذكرنا الفيلوسيرابتور بأفلام موظفي جوراسيك بارك في مكتب الاستقبال. (الصورة إهداء من فندق “هين نا” مايهاما طوكيو باي)

نشأت فكرة فندق لـ’’هين نا‘‘ في عام 2015، مع التجديدات الضخمة التي أقيمت في الفندق الذي يقع في ذا هويس تن بوتش ثيم بارك the Huis Ten Bosch theme park في ساسيبو بمحافظة ناغاساكي. حيث كان يشتمل في البداية على أكثر من 40 موظفاً، ولكن بعد الاستخدام المتزايد للروبوتات في إدارة الفندق أصبح من الممكن إدارة 144 غرفة بواسطة 7 موظفين فقط من البشر.

يقول ميؤرا ’’لقد اعتمدنا في البداية على الروبوتات بهدف تخفيض تكاليف العمالة‘‘. ’’ولكن بعد ذلك، أصبحت الروبوتات في حد ذاتها عنصراً لجذب الاهتمام الشعبي بالإضافة إلى التسلية التي تقدمها. يتم تصنيف فنادق هين نا بثلاث إلى ثلاث نجوم ونصف (ليس على المستوى الذي كنا نطمح إليه)، إذن فإن أداء هذه الروبوتات من شأنه أن يضيف قيمة حقيقية إلى تجربة إقامة النزلاء عندنا‘‘.

روبوتات الأسماك الأحفورية التي تسبح في الحوض من ضمن العروض الأخرى الأكثر شعبية. (الصورة إهداء من فندق “هين نا” مايهاما طوكيو باي)

لقد ساعدت الروبوتات في إنجاح إدارة سلسلة الفنادق هذه بكفاءة عالية وبأقل عدد من الموظفين، وعلاوة عن ذلك ساهمت في تقديم قيمة ترفيهية متطورة. بمعنى أن هذا بمثابة تحقيق ما هو مثالي وجعله حقيقة على أرض الواقع بالنسبة لصناعة الفنادق التي تشتد فيها حدة نقص الأيدي العاملة. لقد تم افتتاح أول فندق من هذا النوع باستخدام 82 روبوت من ستة أنواع، واستمر التطوير مع افتتاح المزيد من الفنادق من نفس النوع، حتى أصبح يوجد الآن ما يقرب من 300 روبوت من 30 نوع مختلف.

تابيا، وهو روبوت واجهة موجود في كل غرفة ويقوم بتشغيل ميزات مختلفة وفقاً للأمر الصوتي، بما في ذلك التلفزيون ومكيف الهواء والأضواء. (الصورة إهداء من فندق “هين نا” مايهاما طوكيو باي)

الاستفادة من ميزة الروبوت في رحلات الأعمال

في أواخر عام 2017، بدأت سلسلة فنادق ’هين نا المتطورة دائماً في افتتاح فنادق تقدم خدمات سفر لرجال الأعمال. ويعتبر فندق هين نا هاماماتسوتشو مثالاً على ذلك، والذي يسهل الوصول إليه من كل من محطة طوكيو ومطار هانيدا الدولي بطوكيو. للوهلة الأولى، يبدو كأي فندق ياباني تقليدي لخدمة رجال أعمال ولولا يافطته لما عرف أحد أن هذا الفندق يُدار بواسطة مجموعة من الروبوتات بمجرد النظر إلى مظهره الخارجي.

منظر خارجي لأحد فنادق رجال الأعمال اليابانية التقليدية النظيفة.

في مكتب الاستقبال يقف موظفان من الروبوتات بزي العمل الرسمي، رجل وامرأة، يلقيان التحية ويقومان بإرشاد الضيوف لمساعدتهم على إنهاء إجراءات تسجيل الوصول حيث ينطق الضيوف بأسمائهم ويدخلون أرقام هواتفهم على لوحات تعمل باللمس ويضع المسافرون الأجانب جوازات سفرهم على ماسح ضوئي. وأخيرًا، يقوم جميع الضيوف بالتوقيع ثم الدفع نقدًا أو ببطاقات الائتمان باستخدام آلات الدفع المتوفرة، وعندئذ يتم إصدار الإيصالات والمفاتيح التي تحمل أرقام الغرف.

كما تتم تلبية احتياجات الزوار الأجانب أيضًا، وذلك بفضل توفر الدعم باللغات الإنكليزية والكورية والصينية (المبسطة والتقليدية) لدى واجهات مكتب الاستقبال. كما يوجد بعض الموظفين الآدميين على أهبة الاستعداد لتقديم العون إذا لزم الأمر.

نظام التعرف على الصوت وشاشات اللمس تجعل إجراءات التسجيل أمرًا في غاية السهولة واليسر.

يقول ميؤرا’’إن التحدث مع الناس يتطلب قدراً هائلاً من الطاقة، بما في ذلك موظفي الفنادق‘‘. ’’نحن نرى أن القيام بهذا سيكون دون شك مهمة شديدة الصعوبة لا سيما بالنسبة لرجل أعمال كان قد انتهى لتوه من عقد عدة اجتماعات وإجراء المفاوضات وأصبح يشعر بالتعب. ولذا كان ما يشغل بالنا هو كيفية الاستفادة من خصائص الروبوتات وتسخيرها من أجل راحة المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. الآن وفي فندق ’هين نا ، يمكنك الاستمتاع بفترة إقامتك كاملة، من تسجيل الوصول إلى إنهاء إجراءات المغادرة دون الحاجة بتاتاً للتحدث إلى أي شخص آخر‘‘.

يحتوي الفندق على غرف نظيفة ومريحة يطل بعضها على برج طوكيو.

يوجد هنا أيضاً موظفون آخرون من الروبوتات، فإلى جانب موظفي مكتب الاستقبال من الروبوتات البشرية على شكل رجل وامرأة، يوجد يونيبو الجذاب وهو روبوت مسؤول عن إرشاد النزلاء قادر على إجراء محادثة بسيطة وبالتالي فهو يقوم بمساعدة الضيوف على إيجاد المطاعم ومحلات السوبر ماركت ومتاجر الكومبيني القريبة.

يونيبو هو روبوت مفيد مسؤول عن إرشاد النزلاء بفضل معرفته المحلية الواسعة. كما يوجد أيضاً هاتف بالجوار للاتصال بالموظفين البشريين.

وعلى الرغم من أن الغرف في فندق هاماماتسوتشو ليست مسلية كما هو الحال في غرف فنادق مايهاما أو ذا هويس تن بوش، إلا أنها مجهزة بالعديد من الميزات للمسافرين من رجال الأعمال، من خلال مراعاة المقومات الصحية والنوم المريح في الليل وأخذ المستقبل القريب بعين الاعتبار. وفي هذا الشأن يتميز LG Styler وهو جهاز لتنظيف الملابس تم تركيبه في كل غرفة. كل ما يجب عليك القيام به هو وضع البدلة أو أي قطعة ملابس أخرى على الشماعة في الخزانة ثم الضغط على الزر، تقوم الوحدة بكي الملابس وإزالة الروائح والأوساخ العالقة باستعمال البخار الساخن والذبذبات. ومن المؤكد أن السياح ورجال الأعمال يقدرون هذه الميزة على حد سواء.

تقوم LG Stylerبتنظيف الملابس بطريقة سهلة.

توجد هناك ميزة أخرى عملية تم تركيبها في كل غرفة، وهي عبارة عن هاتف ذكي يمكن استعماله كجهاز تحكم عن بعد للتلفزيون ومكيف الهواء، فضلاً عن أنه يتيح خدمة إجراء المكالمات المحلية والدولية مجاناً. تحتوي كل غرفة أيضاً على لوحة ذكية تعرض المعلومات السياحية وألعاب الكمبيوتر على حد سواء على شاشة الهاتف الذكي عندما يتم التلويح بالجهاز عليها.

تعرض اللوحة الذكية في الجزء السفلي الأيسر المعلومات التي يحتاجها الزوار على الهاتف الذكي للغرفة.

يقول ميؤر ’’إن كلمة هين في اسم فندق هين نا قد تعني باللغة اليابانية غريب. كما يمكن أن تعني أيضًا التغيير، وهذا المعنى الأخير هو الذي نقصده. ومن المثير للاهتمام أن نرى ما سوف يقدم لنا فندق هين نا من تقدم مستقبلي بفضل استخدام لأحدث التقنيات وذلك في إطار سعيها الدائم للتطوير والتغيير‘‘.

يتميز موظفوا مكتب الاستقبال بحسن الضيافة على الرغم من طبيعتهم الروبوتية.

(النص الأصلي كتب باللغة اليابانية بواسطة ميتامورا فوكيكو. الترجمة من الإنكليزية. المعلومات مهداة من فندق”هين نا”. الصور بواسطة كوديرا كاي. صورة العنوان: روبوت يشبه امرأة حقيقية يرحب بالنزلاء).