اليابان | رحلات الشتاء إلى ينابيع بيبّو الساخنة

الحمامات العامة في منتجع ينابيع المياه الساخنة المزدهر

تملك مدينة ببيبّو بمحافظة أويتا، أكثر من 8% من كل ينابيع المياه الساخنة في اليابان، مع وجود أكثر من 2300 ينبوع مياه ساخنة تقوم بصبّ 80 ألف لتر من المياه في كل دقيقة. وتكفي نظرة واحدة على أعمدة البخار المتصاعدة في أفق المدينة ليتأكد المرء من إنه وصل إلى واحدة من أكبر مناطق ينابيع المياه الساخنة في العالم.

وتمتلك المدينة ثمان ينابيع كبرى للمياه الساخنة، يشار إليها معًا بتسمية ببيبّو هاتّو. فيوجد أونسين ببيبّو، أونسين هاماواكي، أونسين كانناوا، أونسين ميوبان، أونسين كانكايجي، أونسين كاميغاوا، أونسين شيباسيكي، وأونسين هوريتا. وكل أونسين هو فريد من نوعه، ويمتلك مياه وتاريخ ذواتا طبيعة خاصة.

شيباسيكي أونسين كأحد روتينبورو أو الحمامات العامة في الهواء الطلق. (جمعية السائح في بيبّو)

يتوسط أونسين ببيبّو، منطقة ببيبّو هاتّو، ويقع في وسط المدينة النشطة التي تمتد من محطة قطار جي أر ببيبّو بمحاذاة شريط كيتاهاما على الطرف الغربي من خليج ببيبّو. وأدى نجاة مدينة ببيبّو من دمار سنوات الحرب، لاحتفاظها بتصميم الشوارع المتقاطعة الأصلية كجزء من تخطيط المدينة الذي بدأ في بدايات القرن العشرين. ويمكنكم التجول في حواري وطرقات المدينة لاكتشاف الحمامات العامة المبهجة ومتاجر الهدايا التذكارية.

يعد تاكيغاوارا أونسين أحد معالم بيبّو الشهيرة، حيث شيّد في عام 1879 وأعيد بناءه في عام 1938. (جمعية السائح في بيبّو)

ويضم أونسين بيبّو العديد من الحمامات العامة الشعبية بين السكان المحليين والزائرين على حد سواء. وتأتي مياه تلك الحمامات العامة دائمّا بشكل مباشر من ينابيع المياه الساخنة وتقع في طابق شبه تحت الأرض. ويشتهر أونسين تاكيغاورا، بقبو مدخله على الطراز الصيني، بتوفيره كذلك حمام الرمل الساخن.

حمام تاكيغاوارا أونسين العام. (الصورة مهداة من الحكومة البلدية في بيبّو)

حمام الرمل الساخن في حمام تاكيغاوارا أونسين، أحد الطرق المختلفة للاستمتاع بعطايا الحرارة الجوفية بالمدينة. (الصورة مهداة من الحكومة البلدية في بيبّو)

ويعد كل من حمامات إيكيمائي كوتو أونسين، تانويو أونسين، وكايمونجي أونسين، أحد الحمامات العامة الأخرى ذات الشعبية بالمدينة. وتعد رسوم الدخول رمزية وتتراوح بين 100 و200 ين ياباني، مما يجعل الحمامات العامة في بيبّو أونسين مقصد مفضل لمحبّي الأونسين.

منطقة الاستحمام الواسعة في أونسين كايمونجي. (الصورة مهداة من الحكومة البلدية في بيبّو)

جمعية السائح في بيبّو: http://english.beppu-navi.jp

الوصول إلى بيبّو أونسين (من فوكؤوكا)

بالسيارة: استخدام طريق كيوشو السريع من محول فوكؤوكا، والانتقال إلى طريق أويتا السريع عند وصلة توسو، ثم النزول عند محول بيبّو (حوالي 140كم، ساعة ونصف). الدوران إلى اليسار على الطريق 11 الخاص بالمحافظة (كيوشو أودان دورو) ومتابعة الطريق الموضح عليه إلى بيبّو (حوالي 6كم أو 15 دقيقة).

بالقطار: استخدام قطار جي أر شينكانسين من هاكاتا وحتى محطة كوكورا، حوالي 15 دقيقة. والتغيير إلى قطار جي أر شبه السريع سونيك إلى محطة بيبّو، حوالي ساعة و20 دقيقة.

بالحافلة: من محطة حافلات هاكاتا، استخدام حافلات الطريق السريع نيشيتيتسو أو كامي إلى بيبّو كيتاهاما (حوالي ساعتين و40 دقيقة).

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أعمدة البخار المتصاعدة من الحمامات العامة فوق خط الأفق لمدينة بيبّو. مهداة من جمعية السائح في بيبّو)