اليابان | منزل على شاطئ البحر لقضاء إجازة على انفراد

صورة لـ’’مادو نو إيي‘‘ أو (منزل النوافذ) من جهة البحر وباتجاه الغرب، وهو من تصميم يورشيمورا ياسوتاكا عام 2013.

مباشرة لدى الدخول إلى الطابق الأول ستجد غرفة تستخدم للطبخ وتناول الطعام.

الطابق الثاني هو غرفة المعيشة وهو يحتوي على أثاث متواضع.

هناك مساحة صغيرة للنوم في الطابق الثالث.

يمتلك المنزل إطلالة رائعة على البحر.

أجواء الليل عندما يخيم على البناء الفريد.

هذا المنزل مشيد على جانب البحر في هاياما بمحافظة كاناغاوا التي لا تبعد كثيرا عن طوكيو. وهو منزل للاستجمام مخصص لشخص واحد بهدف قضاء بعض الوقت على انفراد. وقد استعان مالك البيت بالمهندس المعماري الذي كان قد صمم سكنا لعائلته.

النوافذ الكبيرة على جدارين متقابلين لا تتناسب مع الحجم الصغير للمبنى. وكان الغرض من هذا الاختيار هو مراعاة السكان الذين يقطنون في الجوار وذلك من خلال السماح برؤية البحر عبر المبنى الجديد – وهو بالتأكيد مظهر غير متوقع على قطعة الأرض الرقيقة – عندما لا يكون المالك في المنزل.

تم تصميم المنزل منذ البداية كمكان للتأمل الهادئ بين الحين والآخر، هربا من ضجيج الحياة اليومية. وهو تصميم بسيط للغاية، ولكن امتلاكه لميزات خاصة تجعله مأوى مريحا. تحتوي النوافذ على ألواح زجاجية منخفضة الانبعاثات لحجب الحرارة، في حين أن الفراغ الهوائي بين الجدار الخارجي وطبقة العزل يعزز التهوية. يمكن فتح نوافذ صغيرة في كل جدار للسماح للهواء بالدخول بشكل طبيعي إلى المبنى مستفيدا من شكل المنزل.

يحتل المنزل الذي يقبع فوق أكوام خرسانية مساحة لا تتعدى 30 مترا مربعا. وفي الطابق الأرضي يوجد مكان لركن السيارة. في الداخل يكون المنزل عبارة عن قاعة بثلاثة طوابق يربط بينها درج، وتستخدم كمطبخ وغرفة معيشة وغرفة نوم. يأتي مالك المنزل إلى هنا ليحظى بوقت على انفراد وللاستمتاع برؤية البحر وجبل فوجي.



© Jérémie Souteyrat

(المقالة الأصلية بقلم فيرونيك هورس وفابيان موديت ومانويل ترادي ومنشورة باللغة الفرنسية بتاريخ 23 أكتوبر/تشرين الأول 2018، الترجمة من الإنكليزية. الصور من جيريمي سوتيرات. صورة العنوان: منظر من الجهة الشرقية لـ’’مادو نو إيي‘‘ أو منزل النوافذ وهو من تصميم يوشيمورا ياسوتاكا، عام 2013).

تستند هذه السلسلة من المقالات إلى مشروع يسمى ’’ L’Archipel de la Maison‘‘ أو (اليابان، أرخبيل من البيوت)، الذي بدأه جيريمي سوتيرا والمعماريون الفرنسيين فيرونيك هاورس، فابين مودوي، ومانيول ترادي. وأقيم معرض في العديد من الأماكن في أوروبا عام 2014 وفي طوكيو عام 2017. توجد كتالوجات المعرض باللغة الفرنسية من إصدار لو ليزار نوار وباللغة اليابانية من إصدار كاجيما.