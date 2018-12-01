اليابان | هوكايدو.. المحافظة الأكثر جاذبية للعام العاشر على التوالي في اليابان

وجد استطلاع العلامة التجارية المحلية لعام 2018، الذي أجراه معهد أبحاث العلامة التجارية، أن أكثر المحافظات جاذبية في اليابان هي هوكايدو. حيث احتلت المحافظة الواقعة في أقصى الشمال المرتبة الأولى في هذا الاستطلاع لمدة 10 سنوات متتالية منذ عام 2009. كما احتلت هوكايدو المرتبة الأولى لعشر سنوات على التوالي في السياحة، والعلامة التجارية للمنتجات الغذائية الإقليمية، سحر الطبيعة وجمال الشواطئ، الجبال، والأنهار، والبحيرات.

وقد حلت محافظة كيوتو في المرتبة الثانية، حيث حازت على نسبة عالية من الرغبة في الإقامة هناك (المرتبة الثانية)، وحافز السياحة (المرتبة الثانية)، بالإضافة إلى تسجيل درجات عالية فيما يتعلق بالنواحي التاريخية. كما قفزت محافظة ناغاساكي من المركز الحادي عشر في ترتيب العام السابق لتحتل المرتبة العاشرة بشكل عام، حيث شهدت هذا العام تسجيل مواقع خاصة بالثقافة المسيحية كمواقع للتراث العالمي. ومع ذلك، أحرزت هوكايدو وكيوتو مراتب متقدمة، حيث سجلت كيوتو المركز الثاني بحصولها على ضعف مركز ناغاساكي. ولم يحدث أي تحول في ترتيب أعلى خمس محافظات خلال السنوات الثلاث الأخيرة. من ناحية أخرى، ظلت محافظة ناغاساكي في أدنى نقطة في تصنيف الجاذبية لستة أعوام متتالية.

المحافظات حسب مستوى الجاذبية

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى استطلاع العلامة التجارية المحلية لعام 2018.

وبخصوص ترتيب أكثر المدن اليابانية جاذبية، عادت هاكوداتي في هوكايدو إلى المركز الأول للمرة الأولى منذ عامين وللمرة الخامسة بشكل عام. كما احتلت هاكوداتي المرتبة الأولى بالنسبة إلى حافز السياحة، وجاءت في المرتبة الثانية لتحفيز دافع مشترياتها. وإجمالا، احتلت أربع مدن في هوكايدو – هاكوداتي، سابورو، أوتارو، وفورانو – في المراكز العشرة الأولى، مما يدل على قوة العلامة التجارية القوية للجزيرة الرئيسية في شمال اليابان.

المدن الأكثر جاذبية

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى استطلاع العلامة التجارية المحلية لعام 2018.

يُعقد مسح العلامات التجارية المحلية كل عام منذ عام 2006. وهو يستعرض ويحدد ردود 30،000 شخص على أسئلة تتعلق بـ 1000 مدينة وقرية في جميع محافظات اليابان الـ 47، وقياس وعيهم بالأماكن ، وحافزهم للقيام بجولة سياحية لتلك الأماكن، ورغبتهم في الإقامة هناك، وتقييمهم للموارد الإقليمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)