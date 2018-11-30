اليابان | لماذا يتردد اليابانيون في الحصول على عطلة من العمل؟

على الرغم من الترويج الحكومي لإصلاح طريقة العمل، لا يزال الموظفون في اليابان في المتوسط لا يحصلون سوى على نصف عطلهم المدفوعة. لماذا يتردد العمال اليابانيون في الحصول على إجازة؟

بلغ متوسط عدد أيام الإجازات المدفوعة للعاملين في الشركات اليابانية الخاصة إلى 51.1% في عام 2017، متجاوزًا مستوى 50% لأول مرة منذ عام 1999. فوفقًا لمسح عام عن ظروف التوظيف أجرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ارتفع متوسط الزيادة السنوية بمعدل 1.7 نقطة مئوية، مسجلاً بذلك ثالث زيادة سنوية على التوالي. وقد استهدف المسح الذي أجري في يناير / كانون الثاني 2018 حوالي 6،400 شركة لديها قوة عاملة تتكون من 30 موظفًا أو أكثر.

وقد حددت استراتيجية الحكومة طويلة الأجل، التي أقرها مجلس الوزراء الياباني في عام 2010، هدف 70% لمتوسط استخدام أيام الإجازات مدفوعة الأجر بحلول عام 2020. وعلى الرغم من التدابير التي تم اتخاذها للتخفيف من مشكلة ساعات العمل الطويلة، تحت شعار إصلاح أسلوب العمل الذي تبنته إدارة آبي التي تولت السلطة في عام 2012، ظلت نسبة الإجازات مدفوعة الأجر المستخدمة من قبل العمال في المتوسط تحوم دون مستوى 50%.

في عام 2017، أخذ العمال في المتوسط 9.3 يومًا من أصل 18.2 يومًا من إجازاتهم مدفوعة الأجر، بزيادة قدرها 0.3 يوم عن العام السابق. ومقارنة بأوروبا وأمريكا الشمالية، حيث يستخدم العمال كل عطلهم المدفوعة تقريبًا، يبدو أن اليابانيين يترددون في الحصول على عطلة. اعتبارًا من أبريل/ نيسان 2019، ستتعرض الشركات في اليابان لغرامة تصل إلى 300 ألف ين إذا لم يحصل موظفوها على ما لا يقل عن خمسة أيام عمل مدفوعة الأجر، ولكن لا يزال الكثير من اليابانيين مترددًا في الإقلاع عن العمل لأسباب تشمل عدم الرغبة في إزعاج الزملاء. وبالنظر إلى هذه المواقف المتجذرة في الثقافة اليابانية، يتضح أنه لا يزال أمامنا طريق طويل قبل الوصول إلى هدف 70% الذي حددته الحكومة.

وفيما يتعلق بتوزيع الوظائف حسب الفئة، فإن العمال في قطاعات الكهرباء، الغاز، التدفئة، والمياه يأخذون أعلى نسبة من الإجازات المدفوعة، بنسبة 72.9%. وفي المقابل، لا يأخذ بعض العمال الآخرين سوى ثلث عطلاتهم المدفوعة، بما في ذلك عمال الفنادق والمطاعم بنسبة 32.5%، يليهم عمال محال التجزئة بنسبة 35.8%، مقدمي خدمات الترفيه بنسبة 36.5%، وعمال البناء بنسبة 38.5%. وتبلغ النسبة حسب الجنس 47.5% للرجال و57.0% للنساء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)