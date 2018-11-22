اليابان | اليابان تتراجع للمركز الثالث في عدد طلبات براءات الاختراع

تراجعت اليابان إلى المركز الثالث في عدد طلبات البراءات الدولية التي قدمتها دولة في عام 2017. فقد أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، عن تسجيل رقم قياسي مرتفع بلغ 243.500 طلب براءة اختراع، بزيادة 4.5% عن عام 2016. حيث حافظت الولايات المتحدة على مكانتها على رأس التصنيف بعدد 56،624 طلب براءة اختراع، بينما ارتفعت الصين من المرتبة الثالثة إلى الثانية بـعدد 48،882. وقد كانت اليابان في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة منذ عام 2003، لكنها تراجعت بهامش صغير وراء الصين في عام 2017 بعدد 48208 طلبًا.

على مدى السنوات العشر الماضية، زادت الصين من طلباتها بأكثر من 10% كل عام، مما يعزز حضورها كقوة تكنولوجية على المستوى العالمي.

أكبر 10 دول من حيث عدد طلبات براءات الاختراع

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى البيانات التي نشرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وقد احتلت شركات الاتصالات الصينية العملاقة شركتا هواوي وزد.تي.إي المرتبة الأولى والثانية لعدد الطلبات المقدمة من الشركات. ومثلت ميتسوبيشي إلكتريك وسوني اليابان في قائمة العشرة الأوائل، مثلما كانوا في العام السابق. واحتلت الشركات الصينية واليابانية والكورية الجنوبية سبعة مراكز في القائمة، مما يشير إلى أن شرق آسيا هي مركز الابتكار.

أفضل 10 شركات حسب عدد طلبات براءات الاختراع

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى البيانات التي نشرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

اليابان تشعر بضغوط من الصين، ولكن لا يزال لديها قاعدة واسعة من الشركات التي تتقدم ببراءات اختراع. لكن هناك 13 شركة يابانية ضمن ترتيب أعلى 50 شركة وهي كالتالي: باناسونيك (15)، فوجي فيلم (19)، دينسو (20)، شارب (21)، أوليمبوس (22)، هيتاتشي (23)، إن إي سي (24)، موراتا (29)، هيتاتشي لأنظمة السيارات (35)، كونيكا مينولتا (36)، أوتو نتوركس (41)، إن تي إن (46)، كيوكيرا (47).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)