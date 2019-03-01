امانة بغداد تعلن رفع 408 كتل كونكريتية و11 برجا شرقي العاصمة

اعلنت امانة بغداد، الجمعة، رفع 408 كتل كونكريتية و11 برجا كونكريتيا شرقي العاصمة، مؤكدة ان اعمالها مازالت مستمرة في فتح الطرق.
وقالت الامانة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "خلال ايّام تم رفع 408 كتل كونكريتية بالاضافة الى 11 برجاً كونكريتياً تابعاً لقاعدة الرشاد العسكرية في حي المعامل شرقي بغداد لفسح المجال امام تطوير منطقة".
واضافت الامانة، أنه "في ذات الموقع تم تحقيق نسبة انجاز بلغت %45 في شارع 77 و%32 في شارع 80 والأعمال ما زالت مستمرة".
يشار الى ان امانة العاصمة اعلنت خلال الايام الماضية عن رفع العديد من الكتل الكونكريتية في مناطق متفرقة من بغداد.
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