الخارجية تصدر بيانا حول "مساعدة" الطلبة العراقيين في جورجيا

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة الخارجية، الجمعة، بيانا حول "مساعدة" الطلبة العراقيين الذين يدرسون في جورجيا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان ورد الى الخليج 365، نسخة منه، إنها "تلقت مناشدة جمع من الطلاب العراقـيِّين ممَّن يدرسون في جورجيا أن تتدخل لمُساعَدتهم في تجديد جوازاتهم المُنتهية، وتجديد إقامة بعضهم الآخر".

واضافت "نودّ أن نُبلغكم بأنـَّه بخُصُوص تجديد جوازات السفر فإنَّ سفارة العراق في جورجيا سارعت بمفاتحة مركز الوزارة؛ للنظر في إمكانيّة إرسال فريق من وزارة الداخليَّة لإصدار، وتجديد جوازات السفر المُنتهِية للعراقيِّين المُقيمين في جورجيا من دون أن يتكبَّدوا عناء السفر إلى بغداد، أو ينشغلوا عن دراستهم بالمُراجَعة".



واوضحت انه "قد فاتحنا وزارة الداخليّة بصفتها معنيّة بهذا الشأن، وتفاعلت مع مُقترَحنا، وشكّلت وفداً إلى جورجيا، وبدورها تعمل وزارة الخارجيّة على تحصيل سمات دخول للوفد".

واشارت الخارجية الى أنها "تتابع موضوع منح وتجديد الاقامات للجالية العراقية مع الجانب الجورجي"، مؤكدة أن "السفارة على تواصل مستمر مع الطلاب وابناء الجالية عبر التنسيق معهم بصورة مباشرة".

