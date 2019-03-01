الطاقة النيابية تناقش وزارة الكهرباء في خطتها للصيف المقبل

الخليج 365/بغداداكد عضو في لجنة النفط والطاقة البرلمانية، الجمعة، عزم لجنته مناقشة وزارة الكهرباء في خطتها للصيف المقبل، وفيما اشار الى دعم اللجنة للوزارة بحال كانت الخطة جيدة وتوفر افضل خدمة للمواطن، هدد بالخروج الى الشارع ان كانت النتائج عكس ذلك.

وقال بهاء الدين النوري في حديث لـ الخليج 365، ان "اللجنة ستعمل مع بداية الفصل التشريعي المقبل على استضافة القيادات بوزارة الكهرباء لمناقشتهم حول الخطة التي وضعوها استعدادا لفصل الصيف المقبل"، مبينا ان "اللجنة ستناقش معهم تلك الخطط وتطلع على مدى جدواها بشكل دقيق وتفصيلي".



واضاف النوري، انه "في حال كانت الخطة الموضوعة غير جيدة ولاتلبي التطلعات فاننا كممثلين للشعب ومدافعين عن حقوقهم، سنخرج للشارع ونوضح لهم الصورة كاملة"، لافتا الى انه "بحال كانت الخطة جيدة وسترفع من مستوى الخدمة المقدمة للمواطن فسنكون داعمين للوزارة ونعمل معهم يدا بيد بغية تقديم اعلى مستويات الخدمة وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين".

وكان النائب عن كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية علي البديري دعا ، الاربعاء 20 شباط 2019، اللجان البرلمانية المعنية بملف الكهرباء الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة باستجواب وسحب الثقة عن وزير الكهرباء في الفصل التشريعي المقبل على خلفية تصريحاته البائسة عن الكهرباء بالصيف المقبل واجراءاته المستغربة في اقصاء الاكفاء من مناصبهم والابقاء على الفاسدين.

