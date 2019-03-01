الدهان: قانون الجرائم المعلوماتية يحصن النقد المباح ويُجرم الشائعات والإخبار الكاذبة

الخليج 365/ بغدادأعرب رئيس مجلس امناء هيئة الاعلام والاتصالات اشرف الدهان، الجمعة، عن أمله في ان يقوم مجلس النواب بإقرار قانون جرائم المعلوماتية في فصله التشريعي القادم، فيما عده حصانة للنقد المباح ومجرما للشائعات والاخبار الكاذبة.

وقال الدهان في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مشروع القانون انجز في دورات برلمانية سابقة وتم قراءته مرتين في اخر دورة وبذلت جهود كبيرة من عدة لجان برلمانية لإقراره لكنه لم يرى النور فيما قام اعضاء مجلس النواب الحالي بقراءته قراءة اولى وهناك مناقشات بشأنه"، مبديا عزم هيئة الاعلام والاتصالات بـ"مواصلة جهودها بشأن ذلك بصفتها المنظم للاعلام الالكتروني حسب قانون عملها".



واكد الدهان، ان "التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الاجهزة الذكية كانت سببا في انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية بمختلف انواعها كالإبتزاز وجرائم الاتجار بالبشر والسلاح والاحتيال الالكترونية وغيرها فأصبح من الضروري تجريم هذه الافعال وايجاد رادع قانوني لمرتكبيها".