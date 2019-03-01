واشنطن تعرض مليون دولار مقابل معلومات عن نجل أسامة بن لادن

الخليج 365/ بغدادعرضت الولايات المتحدة مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات ستساعد في إلقاء القبض على حمزة نجل زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل أسامة بن لادن.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في مذكرة لها، أن المكافأة ستقدم مقابل المساعدة في تحديد مكان وجود حمزة بن لادن في أي بلد، وذلك في إطار برنامج "المكافآت مقابل العدالة".

وتم وضع اسم حمزة بن لادن على قائمة الإرهابيين الدوليين في يناير عام 2017.



وشارك حمزة بن لادن (من مواليد عام 1989) في عمليات تنظيم "القاعدة" منذ عام 2005، ونشر عددا من التسجيلات الصوتية ومقاطع فيديو، دعا في آخرها في مايو 2017 إلى مهاجمة الأمريكيين والأوروبيين والروس واليهود حول العالم.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن حمزة بن لادن تزوج من ابنة محمد عطا، أحد منفذي هجوم 11 سبتمبر على الولايات المتحدة.

