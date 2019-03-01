صحيفة: مساع نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات وتحويل صلاحياتها للبرلمان

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة خليجحية، الجمعة، عن مساع نيابية من بعض الكتل السياسية لتجميد عمل مجالس المحافظات وتحويل صلاحياتها للبرلمان، مبينة ان الكتل تعتقد ان تلك المجالس لم تقدم منجزا يخدم العراقيين.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعته الخليج 365، انه "على الرغم من وجود بند دستوري واضح يشرح دور ووظيفة المجالس المحلية في المدن والمحافظات العراقية وصلاحيتها، فضلاً عن طريقة الانتخابات وعدد مقاعد كل منها بحسب نسب سكان كل مدينة ومحافظة ومدة ولاية كل مجلس فيها، إلا أن كيانات وكتلاً سياسية برلمانية تسعى لتجميد عمل هذه المجالس".



واضافت ان "هذه الكتل تعزو سبب سعيها لتجميع عمل مجالس المحافظات كون الاخيرة لم تقدم منجزاً يخدم العراقيين"، مشيرة الى ان "هناك اتفاق من بعض الكتل على تحويل مهام وأعمال مجالس المحافظات التي تضطلع بها إلى مجلس النواب".

وتابعت ان "تلك المجالس تجاوزت مدة ولاياتها ذات الأربع سنوات وتعذّر إقامة انتخابات لها بالموعد المقرر وهو نهاية عام 2017، الأمر الذي يجده مسؤولون محليون تجنّياً على الدستور وتجاوزاً له، في حين يتمسك العازمون على الإلغاء بمواقفهم الرافضة لانتخابات محلية جديدة".

واكدت الصحيفة ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدمت سابقا مقترحا لتحديد موعد جديد لانتخابات مجالس المحافظات، وحددته في 9 تشرين الثاني المقبل"، موضحا ان "كتل سياسية رفضت استمرار عمل مجالس المحافظات".

يذكر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قدمت، في 12 كانون الثاني الماضي، مقترحا حدد فيه يوم التاسع من تشرين الثاني المقبل موعدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.

