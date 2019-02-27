زعيم كوريا الشمالية يعرب عن أمله بالخروج من لقائه ترامب بنتيجة ترضي الجميع

الخليج 365/ بغدادأعرب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الاربعاء، عن ثقته بنجاح اللقاء الذي يجمعه بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بالتوصل إلى نتائج "رائعة".

وقال الزعيم الكوري "واثق أننا سنتوصل إلى نتائج رائعة، والتي ينتظرها جميع الناس".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى، اليوم الأربعاء، بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في هانوي في ثاني لقاء قمة بينهما، وذلك بعد ثمانية أشهر من تعهدهما بالعمل من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات.



وصافح ترامب كيم أمام صف من أعلام بلديهما في فندق متروبول بالعاصمة الفيتنامية هانوي. وقال ترامب إن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي "شرف"، معربا عن أمله في نجاح القمة.

وأضاف ترامب، خلال لقاء مع الزعيم الكوري، أن "القمة الأولى في سنغافورة بحزيران العام 2018 كانت ناجحة جدا، معربا عن أمله أن تكون هذه القمة "ناجحة مثلها أو أكثر منها".

