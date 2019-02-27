الفياض يجتمع في موسكو مع القادة الروس

الخليج 365/ بغدادوصل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الاربعاء، الى موسكو في زيارة رسمية.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن الفياض وصل، اليوم، الى موسكو في زيارة رسمية لروسيا الاتحادية، مبينا أنه اجتمع مع نظيره سكرتير مجلس الامن القومي لروسيا الاتحادية نيكولاي باتروشيف.

واوضح أن الفياض التقى ايضاً نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للشرق الاوسط ميخائيل بغدانوف وكذلك مع نائب وزير الدفاع الروسي الكسندر فومين.



وتابه أنه جرى خلال الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك ، وكذلك الجهود الدولية في مجال مكافحة الاٍرهاب ، وتداعيات الأحداث في سوريا وتأثيرها على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة.