مقترح الى عبد المهدي بشأن توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا

الخليج 365/ بغداداعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، عن تقديمه مقترحا الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن توفير درجات وظيفية لحملة الشهادات العليا، فيما طالب الوزارات كافة سيما التعليم العالي بجامعاتها الحكومية والأهلية باستيعاب اكبر عدد ممكن من اصحاب الشهادات.

وقال الكعبي في بيان تلقت الخليج 365، انه "ناقش مجموعة التحديات والمعوقات المتعلقة بحملة الشهادات الأولية والعليا، ابرزها موضوع تخصيص الدرجات الوظيفية"، مبينا انه "قدم مقترحا الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي من شانه توفير اكثر من 20 الف درجة وظيفية لحملة الشهادات الاولية والعليا ".



وطالب الكعبي "الوزارات كافة سيما التعليم العالي بجامعاتها الحكومية والأهلية باستيعاب اكبر عدد ممكن من اصحاب الشهادات وانهاء معاناتهم التي امتدت لسنوات سابقة"، لافتا الى "ضرورة تواجدهم داخل المؤسسات والإستفادة من الخبرات والإمكانيات والطاقات الشبابية الموجودة في ادارة الدولة العراقية".

وأكدت وزارة التعليم، في وقت سابق، التزامها بتعيين حملة الشهادات العليا في الجامعات والكليات الأهلية، مشيرة الى سعيها لمعالجة أزمة الدرجات الوظيفية غير المتوفرة في القطاع الحكومي حرصا على احتضان أصحاب الشهادات العليا والكفاءات.

