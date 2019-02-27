بالفيديو احمد دكتوراه فنون جميلة يعمل ببيع الدجاج في سوق شعبية ببابل

حاصل على الدكتوراه في الفنون الجميلة، لم يسعفه تميزه وكتاباته النقدية، بل وحتى تقديمه للمحاضرات المجانية في جامعة القادسية، بالحصول على درجة وظيفية ضمن اختصاصه،، فكان مصيره ها هنا، خلف قفص الدجاج في سوق شعبية بمحافظة بابل.. وهو يتساءل: هل يكرم اصحاب الشهادات العليا هكذا؟

الاهالي بدورهم وجهوا نداء الى الحكومة والجهات المعنية لاحتواء ابنائهم كونهم سيسهمون ببناء البلد في حال حصلوا على استحقاقاتهم ..



وبالرغم من اصدار قانون تعيين حملة الشهادات العليا، وتخصيص درجات وظيفية لهم بما لا يقل عن خمسة بالمئة في مختلف الدوائر الحكومية، الا ان التطبيق لا تزال تعرقله مطبات الفساد والبيروقراطية، كما وصفوها الخريجون.